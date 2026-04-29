El Tribunal de Disciplina tomó una drástica decisión con Marcos Rojo antes de los playoffs del Torneo Apertura

La crisis futbolística de Racing parece no tener fin. Sin embargo, si quiere meterse en los playoffs del Torneo Apertura 2026, deberá revertir esa mala racha este fin de semana en el duelo decisivo que tendrá con Huracán.

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En ese marco, y luego del empate ante Caracas por la Copa Sudamericana, el Tribunal de Disciplina tomó una decisión relacionada con la sanción de Marcos Rojo que a la Academia le viene muy bien.

Mediante el Boletín Oficial 6685, el ente que depende de la AFA informó que el zaguero central cumplió con su castigo y podrá retornar al plano local frente al Globo.

Por insultar al árbitro Sebastián Zunino durante el encuentro frente a River, el ex Boca fue expulsado y posteriormente recibió cuatro jornadas de suspensión por infringir el artículo 25 del Código Disciplinario.

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Sin embargo, pese a que purgó solamente dos compromisos, el organismo redujó la pena y Rojo, si es que Gustavo Costas así lo dispone, tendrá la chance de salir a la cancha para el cotejo frente al Quemero que tendrá lugar el domingo desde las 16:00 en el Cilindro de Avellaneda.