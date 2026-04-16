Estalló el escándalo con Marcos Rojo en Racing: la AFA le aplicó una tremenda sanción y en la CD buscarían rescindirle su contrato

Para analizar la historia de Marcos Rojo en Racing, tal vez haya que tomar el clásico de Avellaneda ante Independiente como el inicio del análisis. Y si bien esta punta de lanza no es algo que atañe directamente al protagonista principal y la cuestión pasó, directamente, por un compañero suyo, allí empezó la debacle de la Academia que generó que el clima interno en el Albiceleste no sea el mejor por estas horas.

Es que, si bien esto el fútbol y el resultado del cruce con el Rojo podría haber sido imprescindible, si Maravilla Martínez no hubiese tomado la increíble determinación de picar su penal en el final del primer tiempo ante el Diablo, la historia de Racing podría haber estado escrita de otra manera.

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Al fin de cuentas, se perdió el cotejo ante el rival histórico, una semana después vino el derbi con River y aquel 'Marcos Rojo Gate', y el final de la propia novela del marcador central llegó en el cruce con Botafogo, en el cual el ex Boca fue suplente y pese a la calentura de sus compañeros por la agónica caída del equipo, el final de la noche lo encontró a pura broma, risas y abrazos con su excompañero Xeneize, Cristian Medina.

Con las tres derrotas en fila (dos por el Apertura y una por la Sudamericana), los humores por Avellaneda no son los mejores y en el 'Mundo Racing' cayó muy mal ver a Rojo con esa polémica actitud, mientras los jugadores dejaban entrever un gran malestar con el tercer partido consecutivo perdido. A tal punto que el recién llegado Ezequiel Cannavo habló de "falta de actitud" tras la presentación con Botafogo y, por esos fuertes dichos, los referentes del grupo habrían tenido una charla con el defensor.

Con todos esos condimentos bien metidos en el gran combo Albiceleste, el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con cuatro fechas a Rojo, como consecuencia de su catarata de insultos al árbitro Sebastián Zunino, cuando este lo expulsó correctamente por un golpe a Martínez Quarta. Por este tremendo castigo, el zurdo se perdería los últimos tres compromisos por la etapa regular (Aldosivi, Barracas y Huracán) e, incluso, un posible partido de octavos de final, si es que los dirigidos por Gustavo Costas lograsen la clasificación en la Copa de la Liga.

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Esta situación no hizo más que acelerar los tiempos y la dirigencia encabezada por Diego Milito estaría analizando rescindirle el contrato a "Marcos R" -como su mentor Costas lo bautizó y así el escándalo podría ser mayúsculo. Amparado por Gustavo, el paso de Rojo por la Academia ha tenido más de un sinsabor (los hinchas no le perdonan el infortunio con Santiago Sosa y, también, le achacan la eliminación ante Flamengo en la pasada Libertadores) y el vínculo -por productividad- que culmina a en junio de este año, podría ser interrumpido por estos días.