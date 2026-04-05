Las duras críticas a Maravilla Martínez por haber picado un penal en el clásico entre Racing e Independiente

Racing jugó un partido raro en el Ricardo Enrique Bochini. La Academia se podría haber mostrado como el gran protagonista del clásico de Avellaneda y, sin embargo, terminó con las manos vacías, lleno de dudas y con la preocupación de tener que afrontar la última parte de la fase regular del Apertura 2026 con la misión de clasificarse a la siguiente instancia y, además, prestarle mucha atención a la Copa Sudamericana, cosa que se podría haber evitado si el sábado lograba superar a Independiente como visitante y así se acomodaba tranquilo en su grupo.

Sin embargo, todo se empezó a desmoronar cuando Maravilla Martínez decidió picar un penal, cuando el encuentro estaba 0 a 0, y su definición fue desacertada ya que pasó muy lejos del travesaño del arco defendido por Rodrigo Rey.

El penal que erró Maravilla Martínez. pic.twitter.com/gQN3GkZ3SY — Data Racing %uD83D%uDC51 (@DataRacingOK) April 4, 2026

Y las repercusiones de tamaña decisión no fueron pocas, sobre todo porque el goleador Albiceleste encima tuvo una performance errática (tuvo otra muy clara abajo del arco y se enredó en el golpe final), y su determinación de optar por una anómala ejecución tuvo una incidencia tremenda en el resultado final del derbi.

¡¡¡NO SE PUEDE CREER EL GOL QUE SE PERDIÓ MARAVILLA MARTÍNEZ EN EL CLÁSICO!!!



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En ese sentido, los periodistas partidarios de Racing fueron muy duros con el artillero y no faltaron las críticas. Uno de los más duros fue el mediático Flavio Azzaro, que le pegó con todo y analizó la situación desde el llano: "Maravilla cometió un acto de irresponsabilidad. Es grave lo que hizo. En la cancha de Independiente no podés picar un penal. Cuando canchereas y te sale mal no hay peor cara que el que pasa el ridículo".

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En la misma línea, Daniel Avellaneda también apuntó con firmeza contra el delantero y lo señaló como responsable directo del resultado. "Maravilla regaló el clásico por canchero. Quiso patear sobrado. Se gastó todas sus balas bíblicas antes de Semana Santa y es el principal responsable de la derrota de Racing. Independiente revivió cuando se estaba quemando en su propio infierno y lo terminó ganando bien", indicó en sus redes sociales.

Por su parte, Tomás Dávila -periodista de ESPN- también criticó el fallo del delantero pero de una manera más moderada: "El partido de hoy dependió de Racing y lo perdió por la ineficacia. Maravilla probablemente haya tenido su peor tarde y es responsable, pero nada absolutamente nada le quita lo hecho. Todos tenemos malos días y hoy fue uno de esos", señaló.

"Maravilla Martínez deberá asumir esa responsabilidad, porque si tuvo la suficiencia para decidir picarla, ahora tendrá que bancarse el vuelto", fue lo que escribió Martín Idaberry, en el medio de su habitual análisis de los partidos de la Academia.

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EL RESPALDO DE GUSTAVO COSTAS A MARAVILLA MARTÍNEZ

Más allá de todo lo que generó Maravilla Martínez con esa inhabitualidad, desde el banco de suplentes de Racing provino un fuerte respaldo para el goleador. El entrenador Gustavo Costas salió a bancarlo y buscó bajarle el tono a la polémica, en una clara señal de apoyo para uno de sus jugadores más importantes de su ciclo.

GUSTAVO LO VIVIÓ ASÍ: ¡La reacción de Costas al penal errado de Maravilla Martínez vs. Independiente en el Clásico de Avellaneda es IMPERDIBLE! pic.twitter.com/LCvXHIhjTU — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026

"Qué le vamos a decir a Maravilla. Hizo 200 goles. Nos dio tantas cosas. Seguro que está como todo racinguista y los chicos en el vestuario", afirmó en la conferencia de prensa.

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A todo esto, Bruno Zuculini (uno de los líderes del grupo) se hizo el desentendido cuando la TV le consultó en el campo de juego sobre si habían logrado hablar con Maravilla Martínez sobre el tema. "Tuvo dos chances muy claras para ganarlo. No tengo más que palabras de agradecimiento para mis compañeros y si hacíamos el gol en el primer tiempo, lo podríamos haber ganado".

Lo cierto y concreto es que Maravilla Martínez fue el artífice de la 'Resurrección' de Independiente, que derrota mediante podría haberse encontrado fuera de los clasificados en su grupo y con el entrenador Gustavo Quinteros severamente cuestionado. El Rojo hacía nueve años que no le ganaba a Racing en su estadio (14 de mayo de 2017 y por 2 a 0) y el atacante tuvo una directa incidencia en el quiebre de esa racha. Así, el Diablo resucitó y estiró la paternidad, cuando la Academia tenía todo a su merced, pero el goleador no estuvo a la altura de las circunstancias y obró