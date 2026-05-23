Bombazo: Diego Milito echó a Gustavo Costas y Racing se quedó sin DT

Luego de unas últimas horas en las que la tensión era visible, Gustavo Costas fue despedido este sábado y Racing se quedó sin DT.

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Tras un semestre muy flojo en el que el equipo no estuvo a la altura, el presidente de la Academia, Diego Milito, en conjunto con el mánager, Sebastián Saja, tomó la decisión de echar al estratega de 63 años, que había puesto en duda su continuidad .

Más allá de que algo se podía prever, la noticia no deja de sorprender debido a que todavía quedaban dos compromisos antes del parate por el Mundial 2026 en el que el conjunto de Avellaneda enfrentará a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana 2026 y a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Lo cierto es que el haberse quedado en el camino en el Torneo Apertura, más la temprana y dolorosa eliminación del certamen continental , fueron los grandes detonantes de esta medida.

Es que, bajo el mando del director técnico que además es un ícono para la institución, las cosas cambiaron mucho desde aquel mágico 2024 hasta esta parte. En el medio, el rendimiento fue en caída, los mercados de pases tampoco fueron buenos y el cambio de rumbo era inminente.

Sin conferencia de prensa y tampoco sin poder despedirse de la gente, todo indica que el entrenador tendrá el último encuentro con los futbolistas este domingo.

Así las cosas, Costas finalizó su tercer ciclo en Racing con un total de 134 partidos, de los cuales ganó 71, empató 23 y perdió 40. A su vez, alzó dos títulos internacionales y llegó a una definición local.

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Por el momento, y a falta de una comunicación oficial sobre el tema, no se sabe quién puede llegar a ser su sucesor.