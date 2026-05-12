Racing hoy: las dudas de Gustavo Costas para enfrentarse a Rosario Central por los cuartos de final del Apertura 2026

Racing se prepara para visitar a Rosario Central este miércoles, desde las 18.45 y en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Luego del triunfo ante el último campeón, Estudiantes de La Plata, en UNO, el equipo de Gustavo Costas descansó y se entrenó de manera regenerativa. Además, el ánimo se recuperó y el plantel sabe que la parada del miércoles en Rosario no será una tarea sencilla.

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La principal novedad pasa por la baja de Alan Forneris, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará alrededor de ocho meses fuera de las canchas. Ante esa ausencia, Bruno Zuculini se perfila para ocupar su lugar en el mediocampo, cosa que ya hizo en el cruce ante el Pincha. Además, el entrenador define quién acompañará a Santiago Sosa y Marco Di Césare en la línea de tres defensores ya que Rojo (afectado por alguna dolencia física) podría salir y ese puesto podría ser ocupado por Franco Pardo, mientras Nazareno Colombo continuaría como suplente.

La otra incógnita aparece en la mitad de la cancha, donde Matías Zaracho y Baltazar Rodríguez -regresaría tras la suspensión- compiten por un lugar. Por los costados continuarían Gastón Martirena y Gabriel Rojas, mientras que Adrián Toto Fernández sería el enlace detrás de la dupla ofensiva integrada por Tomás Conechny y Adrián Maravilla Martínez.

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Los posibles titulares de Racing para enfrentarse con Rosario Central por los cuartos de final del Apertura 2026 serían: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltazar Rodríguez, Adrián Fernández y Gabriel Rojas; Adrían Martínez y Tomás Conechny.

LOS ANTECEDENTES DEL RACING DE COSTAS CON DARÍO HERRERA

Después de la cantidad enorme de extraños sucesos que se dieron el domingo con el arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy en el cruce con Estudiantes de La Plata, en Racing existe un halo de preocupación por la terna arbitral que estará a cargo del cruce con Central. Es que los antecedentes de la Academia con el juez Darío Herrera (estará junto a Luis Lobo Medina como cuarto hombre y Pablo Dóvalo en el VAR) no son los mejores.

El entrenador Gustavo Costas viene tratando, desde hace un tiempo, de no hacer demasiado hincapié en los arbitrajes y esta postura comenzó después del escándalo que se dio en el Presidente Perón, en un partido con Tigre y con el neuquino como referí, en el Clausura 2025.

En ese duelo ante el Matador, Herrera expulsó por dos amarillas, en poco tiempo, a Franco Pardo y en el final cobró un penal, vía VAR, por un agarrón en un córner, que derivó en el 2 a 1 de la visita. Costas se metió en el campo de juego y le dijo "ladrón" a Herrera, cuestión que le valió la reprobación de la mayoría del ambiente del fútbol y cuatro fechas de suspensión.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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