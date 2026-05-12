La escandalosa cifra que pagó Sergio Ramos para comprar un histórico club de España

Un negocio tremendo e histórico. Sergio Ramos y el fondo Five Eleven Capital, llegaron a un acuerdo para comprar el Sevilla, club en el que debutó el ex defensor por el que tiene un gran sentido de pertenencia. ¿De cuánto dinero estamos hablando?

La operación se terminará de cerrar en los próximos días y tendrá un valor de 400 millones de euros, en el que también se contempla la deuda de la institución.

El proceso arrancó a mediados de enero cuando el ex futbolista de Real Madrid y PSG viajó a la ciudad junto a su hermano René y a su equipo jurídico para mantener los primeros contactos formales con los grandes accionistas.

Aquella visita desembocó en la firma de una carta de intenciones y en la apertura de un período de negociación exclusiva de tres meses, durante el cual la consultora KPMG realizó una auditoría de las cuentas del club.

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La revisión financiera, que sacó a la luz un patrimonio neto negativo superior a los 120 millones de euros y diversas obligaciones con entidades como Goldman Sachs, obligó al grupo comprador a replantear a la baja la valoración inicial de 450 millones con la que arrancó la operación.

La intención del ex futbolista del Sevilla, del Real Madrid, del PSG y del Monterrey y de los futuros propietarios del club es reestructurar por completo el área deportiva del club y sanear las deudas más importantes.

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La posibilidad de que el Sevilla, equipo que destituyó en marzo por malos resultados al argentino Matías Almeyda, descienda a LaLiga Hypermotion (Segunda División española) fue también contemplada durante la negociación y es algo que podría rebajar aún más el precio de venta.

Sevilla se encuentra en el puesto 23 de la tabla, a solo tres puntos del antepenúltimo clasificado de LaLiga EA Sports (Primera), que marca la línea del descenso. A falta de tres jornadas para que termine el campeonato, su situación sigue estando muy comprometida.



