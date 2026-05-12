Con dos dudas, el Chacho Coudet define el once de River para enfrentar a Gimnasia por los cuartos del Torneo Apertura
Por los cuartos de final del Torneo Apertura, River se cruzará con Gimnasia y Esgrima La Plata. Algunos jugadores quedaron entre algodones, generando dudas acerca de su presencia, pero no habría inconvenientes para el armado del once de Eduardo Coudet.
Si bien se espera que Franco Armani vuelva a ser convocado, no hay posibilidades de que le saque el puesto a Santiago Beltrán. En la defensa regresarían Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, por lo que no habría modificaciones. El lateral izquierdo arrastraba una sobrecarga, pero estará disponible.
Aníbal Moreno arrastraba una molestia, sin embargo, irá de titular en el mediocampo al igual que Tomás Galván y Fausto Vera.
Las dudas comienzan adelante, con la posibilidad de que JuanFer Quintero reemplace a Maxi Meza. Al mismo tiempo, Ian Subiabre podría entrar por Facundo Colidio, con Sebastián Driussi como centrodelantero.
La probable formación de River vs. Gimnasia: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, JuanFer Quintero o Maxi Meza; Ian Subiabre o Facundo Colidio y Sebastián Driussi.