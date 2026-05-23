Franco Colapinto fue puesto 10 y Russell hizo la pole position en la clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Después de tener una buena carrera sprint más temprano, Franco Colapinto refrendó la jornada al conseguir el décimo puesto en la clasificación para el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

Colapinto y su balance tras la Sprint Race del GP de Canadá de Fórmula 1: "Casi un punto, me da un poquito de bronca"

El piloto de Alpine tuvo un gran ritmo durante la prueba y consiguió llegar a la Q3, donde no logró mejorar la posición.

FRANCO COLAPINTO ESTÁ EN Q3 DE LA QUALY DEL #CanadianGP



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FRANCO, ASÍ COMO ESTÁS VOS ESTÁ TODA ARGENTINA: ¡EMOCIÓN PURA PARA COLAPINTO TRAS METERSE A Q3!



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Respecto al podio, Mercedes hizo el 1-2 gracias a la pole de George Russell y el segundo puesto de Kimi Antonelli, mientras que el tercer lugar fue para Lando Norris (McLaren).

Mañana, el evento principal del fin de semana se realizará desde las 17:00, Colapinto intentará sostener su actuación y terminar, al menos entre los diez primeros, para volver a sumar puntos en el campeonato mundial.

La peor noticia para Boca: Miguel Merentiel está desgarrado y se pierde el duelo clave ante Universidad Católica por Copa Libertadores

Seguí el minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1:

17: comienza la clasificación para la carrera del domingo.

17.01: Alonso casi choca a Colapinto en la salida de boxes. Los comisarios investigan ese incidente.

Franco Colapinto salía para la Q1 y Fernando Alonso se metió en medio. ¡REACCIÓN PURA DEL ARGENTINO PARA EVITAR EL CHOQUE!



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17.06: Colapinto quedó quinto en su primera vuelta rápida. Norris es el más veloz por el momento.

17.09: Antonelli hizo una vuelta fantástica y lidera la tanda, seguido por Hadjar y Russell. Colapinto está octavo.

17.14: Gasly hizo su primera vuelta rápida y quedó 10°, un puesto por encima de Colapinto.

17.20: Colapinto quedó 13° y pasó a la Q2. Antonelli fue el más veloz y quedaron eliminados Ocon, Albon, Alonso, Pérez, Stroll y Bottas.

17.25: comenzó la Q2 con los 16 mejores tiempos de la Q1.

17.30: Colapinto está quinto, mientras que Norris es el más veloz por el momento.

17.31: promediando la Q2, Colapinto está en el décimo puesto. Gasly, su compañero, 15°. Antonelli lidera la clasificación.

17.36: Colapinto está 11° y, por el momento, fuera de la Q3. Quedan cuatro minutos de tanda.

17.37: Colapinto se metió décimo en una nueva vuelta rápida. Se define la Q2 y tiene tiempo para un intento más. Hamilton se metió primero con una gran vuelta.

17.40: Colapinto se metió en la Q3 al terminar décimo. Hadjar sorprendió y quedó con el mejor registro. Gasly, 14°. Eliminados Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz y Bearman.

17.47: comienza la Q3. Hadjar, Hamilton, Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen, Leclerc, Lindblad y Colapinto van por la pole position.

17.52: Norris hizo el mejor tiempo, seguido por Norris y Piastri. Colapinto cerró su vuelta rápida y quedó octavo.

18:00 Russell dejó lo mejor para el final y se quedó con la pole position. Su compañero Antonelli quedó segundo y Norris, tercero. Colapinto fue décimo y completaron el top 10 Piastri, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc y Lindblad.