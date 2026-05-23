La peor noticia para Boca: Miguel Merentiel está desgarrado y se pierde el duelo clave ante Universidad Católica por Copa Libertadores

Cuando venís torcido, te pasan cosas malas y eso es lo que está sucediendo con Boca Juniors que confirmó el desgarro de Miguel Merentiel, quien se perderá el duelo clave ante Universidad Católica por el Grupo D de la Copa Libertadores de América.

"La Bestia", que venía de marcar un gol en el último empate 1 a 1 contra Cruzeiro y no había participado de la práctica del viernes por precaución, se sometió a estudios y se confirmó lo peor, una lesión en el sóleo en una de sus piernas.

Es una baja muy sensible debido a que venía de perder a Adam Bareiro, quien sufrió un complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo durante la eliminación contra Huracán en el Torneo Apertura 2026 de La Liga Profesional.

A Úbeda no le quedará otro ahora que poner a Milton Giménez junto a Exequiel Zeballos en la delantera del Xeneize tras esta noticia que arruina todos los planes.