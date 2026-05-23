La peor noticia para Boca: Miguel Merentiel está desgarrado y se pierde el duelo clave ante Universidad Católica por Copa Libertadores
Boca Juniors tiene serios problemas de cara al partido ante Universidad Católica que confirmará su futuro en la Copa Libertadores, ya que dieron a conocer que Miguel Merentiel está desgarrado.
Cuando venís torcido, te pasan cosas malas y eso es lo que está sucediendo con Boca Juniors que confirmó el desgarro de Miguel Merentiel, quien se perderá el duelo clave ante Universidad Católica por el Grupo D de la Copa Libertadores de América.
"La Bestia", que venía de marcar un gol en el último empate 1 a 1 contra Cruzeiro y no había participado de la práctica del viernes por precaución, se sometió a estudios y se confirmó lo peor, una lesión en el sóleo en una de sus piernas.
Es una baja muy sensible debido a que venía de perder a Adam Bareiro, quien sufrió un complejo aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo durante la eliminación contra Huracán en el Torneo Apertura 2026 de La Liga Profesional.
A Úbeda no le quedará otro ahora que poner a Milton Giménez junto a Exequiel Zeballos en la delantera del Xeneize tras esta noticia que arruina todos los planes.