Alarma en Boca: Merentiel sintió una molestia y está en duda para el clásico ante Independiente

El debut con victoria ante la Universidad Católica de Chile en la Copa Libertadores 2026 dejó muchas cosas buenas, pero una preocupación. Es que Miguel Merentiel terminó el partido con una molestia y es duda en Boca para el clásico del próximo fin de semana ante Independiente por el Torneo Apertura 2026.

Todo se originó pasada la media hora del segundo tiempo, cuando el delantero uruguayo fue reemplazado por Ander Herrera. La modificación de Claudio Úbeda no fue solamente para darle equilibrio al equipo, cuidar la ventaja y manejar los hilos del partido con la pelota en los pies, sino para cuidar un físico al límite.

"Miguel ya estaba en el entretiempo con un dolor en el pubis y por eso fue el primer cambio", explicó el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Lo concreto es que el próximo sábado, desde las 19.30, el Boca recibirá a Independiente en la Bombonera y la presencia de la "Bestia" es una verdadera incógnita.

Por lo pronto, Merentiel será evaluado lo que resta de la semana y el cuerpo técnico definirá a último momento si lo considera para este choque clave del Torneo Clausura o le da un descanso para que pueda llegar en óptimas condiciones al duelo copero del próximo martes frente a Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D, y al Superclásico con River del domingo 19 de abril en el Monumental.