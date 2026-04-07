Con algo de sufrimiento en el final, Boca derrotó a la Universidad Católica y empezó la Copa Libertadores con el pie derecho
Por la fecha 1 del Grupo D, Boca le ganó en Chile a la Universidad Católica y puso en marcha su sueño en la Copa Libertadores 2026.
En su regreso a la Copa Libertadores, Boca le ganó 2-1 como visitante a la Universidad Católica de Chile y sumó su primera victoria en el Grupo D.
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Luego de 90 minutos en los que fue superior, el Xeneize terminó con algo de sufrimiento, aunque cumplió con el objetivo de traerse los tres puntos.
Tras un inicio parejo, la visita comenzó a manejar la pelota y a dominar el juego. En ese contexto, Leandro Paredes capturó un rebote a los 15 minutos y mandó la pelota al fondo de la red para gritar el primer gol de su carrera en la competencia.
Con la ventaja, el monopolio de la posesión estuvo siempre orquestado por el campeón del mundo que, con tiempo y espacio, pudo empezar a lastimar con sus pases hacia los costados, como también para otro volante que rompa hacia adentro con una diagonal.
Así las cosas, y con un trámite que también se caracterizó por ser muy trabado, los primeros 45 minutos se fueron.
Ya en el complemento, el equipo dirigido por Daniel Garnero reaccionó y empezó a moverse un poco más hacia adelante. En ese sentido, fue más durante los primeros 20 minutos.
Sin embargo, una buena combinación entre Tomás Aranda y Lautaro Blanco terminó en el gol de Adam Bareiro y una ventaja más clara para el conjunto azul y oro cuando parecía que el arco rival le quedaba lejos.
De allí en adelante, no parecía haber demasiados sobresaltos para el conjunto de la ribera hasta que, a menos de 10' para el cierre, Juan Díaz descontó a favor de los Cruzados.
Debido a esa conquista, el último tramo fue de asedio para un Boca que, no obstante, logró aguantar y sellar el triunfo.
Pese a ese lapso definitivo, Boca jugó bien, dominó y mereció los tres puntos que, junto a Cruzeiro, lo ubican en la cima de su zona. El seis veces campeón regresó y quiere gloria.
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Gol de Boca
Boca tuvo el segundo
Se salvó la Universidad Católica
Brey evitó el empate
Gol de Boca
Gol de Universidad Católica