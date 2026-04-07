Con algo de sufrimiento en el final, Boca derrotó a la Universidad Católica y empezó la Copa Libertadores con el pie derecho

En su regreso a la Copa Libertadores, Boca le ganó 2-1 como visitante a la Universidad Católica de Chile y sumó su primera victoria en el Grupo D.

Boca avanza con el proyecto de la ampliación de La Bombonera: qué falta para la aprobación final

Luego de 90 minutos en los que fue superior, el Xeneize terminó con algo de sufrimiento, aunque cumplió con el objetivo de traerse los tres puntos.

Tras un inicio parejo, la visita comenzó a manejar la pelota y a dominar el juego. En ese contexto, Leandro Paredes capturó un rebote a los 15 minutos y mandó la pelota al fondo de la red para gritar el primer gol de su carrera en la competencia.

Con la ventaja, el monopolio de la posesión estuvo siempre orquestado por el campeón del mundo que, con tiempo y espacio, pudo empezar a lastimar con sus pases hacia los costados, como también para otro volante que rompa hacia adentro con una diagonal.

Así las cosas, y con un trámite que también se caracterizó por ser muy trabado, los primeros 45 minutos se fueron.

Ya en el complemento, el equipo dirigido por Daniel Garnero reaccionó y empezó a moverse un poco más hacia adelante. En ese sentido, fue más durante los primeros 20 minutos.

Sin embargo, una buena combinación entre Tomás Aranda y Lautaro Blanco terminó en el gol de Adam Bareiro y una ventaja más clara para el conjunto azul y oro cuando parecía que el arco rival le quedaba lejos.

De allí en adelante, no parecía haber demasiados sobresaltos para el conjunto de la ribera hasta que, a menos de 10' para el cierre, Juan Díaz descontó a favor de los Cruzados.

Debido a esa conquista, el último tramo fue de asedio para un Boca que, no obstante, logró aguantar y sellar el triunfo.

Pese a ese lapso definitivo, Boca jugó bien, dominó y mereció los tres puntos que, junto a Cruzeiro, lo ubican en la cima de su zona. El seis veces campeón regresó y quiere gloria.

Vélez arrancó con el pie derecho en la Copa Argentina: la contundente goleada a Deportivo Armenio

Gol de Boca

¡¡A ESTO VINO!! GOLAZO TOTAL DE LEANDRO PAREDES PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE UNIVERSIDAD CATÓLICA.



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Boca tuvo el segundo

Control espectacular y bolea de Ascacibar que casi termina en un golazo %uD83D%uDC4F



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Se salvó la Universidad Católica

¡La sacaron en la línea! %uD83D%uDE32 Lo tuvo Boca en el comienzo del ST



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Brey evitó el empate

Gol de Boca

Gol de Universidad Católica

DESCONTÓ LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: Juan Ignacio Díaz aprovechó el rebote de Brey y marcó el 1-2 ante Boca sobre el cierre.



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