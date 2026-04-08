Úbeda se mostró conforme con el debut ganador de Boca en la Copa Libertadores 2026: "Lo pudimos cerrar bien"

Se sacó el peso del debut, y lo hizo con una sólida victoria, más allá de sufrimiento del final por el descuento del rival. Pero Claudio Úbeda se mostró conforme con la actuación de Boca en el triunfo por 2-1 ante la Universidad Católica en Chile por la 1ª fecha de la Copa Libertadores 2026, torneo al que el "Xeneize" retornó tras dos años de ausencia.

"Estamos contentos con el resultado, el equipo encontró el gol rápido, jugamos bien, intentamos salir jugando y cuando no saltar líneas. Después es el típico partido de Copa Libertadores, donde por momentos se puso más friccionado el partido y se generó algún conflicto. Después jugamos contra un rival importante que también tiene capacidad de intentar equilibrar el resultado, nos puso en riesgo sobre el final y lo pudimos cerrar bien", manifestó el DT.

Úbeda valoró la actitud de su equipo y la firmeza con la que encaró este compromiso: "No sé si es el mejor partido pero tiene importancia por lo que implica el inicio de Copa Libertadores. Es importante que el equipo hoy tuvo personalidad para poder jugar bajo presión, inteligencia cuándo no podíamos jugar y tirarla para que aguante el 9".

"Fuimos inteligentes en ese aspecto, hicimos bastante hincapié en la concentración cuando estábamos atacando para quedar bien parados defensivamente. La victoria es justa, nos pone contentos y esto recién empieza, hay que trabajar de la misma manera en la que venimos haciendo siempre", agregó.

Para cerrar, Úbeda valoró la racha invicta que ostenta Boca y destacó el presente de Adam Bareiro: "Creo que llevamos nueve partidos seguidos sin perder, se genera confianza. Para que el 9 haga goles se tienen que generar situaciones y está siempre en el área. Para un equipo que intenta ser protagonista, es importante que el 9 haga goles".