Maravilla Martínez le pidió disculpas a los hinchas de Racing por el penal que falló ante Independiente: "No salió bien..."

En su primer partido en la Copa Sudamericana 2026, Racing derrotó como visitante a Independiente Petrolero y se repuso de la caída en el clásico de Avellaneda frente a Independiente.

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Sin embargo, luego del encuentro, Adrián Martínez rompió el silencio y se refirió al penal que falló ante el Rojo el pasado sábado tras las cientos de repercusiones en los últimos días.

Más allá de que explicó que picar la pelota solo fue "una toma de decisión", el goleador le pidió disculpas a todos los hinchas de la Academia.

"Lo del penal fue una toma de decisión que uno toma como jugador. Le pido disculpas al hincha de Racing, me dio una tristeza enorme porque no se dio el resultado", expresó.

#AHORA - MARAVILLA MARTÍNEZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y LE PIDIÓ DISCULPAS A LOS HINCHAS DE RACING.



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En esa misma línea, el delantero de 33 años aseguró que no buscó sobrar la situación ni faltarle el respeto a nadie.

"Si la pelota no entraba pero ganábamos, se iba a tomar de otra manera. No fue una falta de respeto al rival porque íbamos 0-0, no es que íbamos 3-0. Tomé esa decisión y no salió bien", prosiguió.

Por último, Martínez volvió a pedir perdón y cerró su exposición con una frase bíblica como buen creyente.

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"Le pido disculpas a las dos hinchadas porque no quise faltarle el respeto a ninguna de las dos. El que se enaltece, Dios lo humilla y hoy fui humillado por querer enaltecerme. Fue un recurso, pero no lo volvería a hacer porque esto ya me dejó una experiencia de vida", concluyó.