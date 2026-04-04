Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

ALTO VOLTAJE

El minuto que calentó el clásico entre Independiente y Racing: del insólito penal que falló Maravilla Martínez a los incidentes en los bancos

Sobre el cierre del primer tiempo del clásico entre Independiente y Racing, Adrián Martínez picó la pelota y desperdició un penal increíble. Además, los hinchas rompieron el banco visitante.

EBalmaceda

Pasaba muy poco en el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 cuando una acción prendió la mecha.

Un Enzo Fernández muy relajado y sonriente miró de afuera la victoria de Chelsea en la FA Cup

Tras una mano de Sebastián Valdez, Germán Delfino llamó desde el VAR a Leandro Rey Hilfer y el árbitro sancionó penal para la Academia.

Rápidamente, Adrián Martínez se hizo cargo de la ejecución, picó la pelota y su remate se fue por encima del travesaño.

El arquero del Rojo, Rodrigo Rey, se le fue encima para abrazarlo y se armó un tumulto que no pasó a mayores entre los jugadores.

Sin embargo, la cosa subió de tono entre el cuerpo técnico de Gustavo Costas y los suplentes de la visita con un grupo de hinchas que llegó a romper parte del banco.

Gustavo Benítez dejó de ser el técnico de Riestra: los entrenadores que abandonaron su cargo en 2026

Finalmente, tras una demora de más de 10 minutos, aparecieron las garantías para continuar con el pleito, mientras que durante el entretiempo, un encargado solucionó el problema en el sector de los relevos.

Esta nota habla de:
1
La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril
Noticias

La Renga en Parque de la Ciudad: cómo llegar, transporte gratis y todo lo que tenés que saber de los shows del 2 y 4 de abril

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Independiente