El minuto que calentó el clásico entre Independiente y Racing: del insólito penal que falló Maravilla Martínez a los incidentes en los bancos

Pasaba muy poco en el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 cuando una acción prendió la mecha.

Un Enzo Fernández muy relajado y sonriente miró de afuera la victoria de Chelsea en la FA Cup

Tras una mano de Sebastián Valdez, Germán Delfino llamó desde el VAR a Leandro Rey Hilfer y el árbitro sancionó penal para la Academia.

EL VAR REVISÓ Y HAY PENAL PARA RACING VS. INDEPENDIENTE POR MANO DE VALDÉZ %uD83D%uDD25%u26BD #LPFxTNTSports



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Rápidamente, Adrián Martínez se hizo cargo de la ejecución, picó la pelota y su remate se fue por encima del travesaño.

¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ EL PENAL DE RACING VS. INDEPENDIENTE!! Y LOS JUGADORES DEL ROJO LO FUERON A BUSCAR...



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El arquero del Rojo, Rodrigo Rey, se le fue encima para abrazarlo y se armó un tumulto que no pasó a mayores entre los jugadores.

El saltito de Maravilla después del penal lo dice todo...



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Sin embargo, la cosa subió de tono entre el cuerpo técnico de Gustavo Costas y los suplentes de la visita con un grupo de hinchas que llegó a romper parte del banco.

COSTAS SE CRUZÓ CON LA PLATEA DE INDEPENDIENTE Y ESTALLÓ TODO EN EL CLÁSICO %uD83D%uDD25%uD83D%uDD25 #LPFxTNTSports



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Gustavo Benítez dejó de ser el técnico de Riestra: los entrenadores que abandonaron su cargo en 2026

Finalmente, tras una demora de más de 10 minutos, aparecieron las garantías para continuar con el pleito, mientras que durante el entretiempo, un encargado solucionó el problema en el sector de los relevos.

ROMPIERON EL BANCO DE SUPLENTES DE RACING



Así fue la secuencia en el primer tiempo.#LPFxTNTSports



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