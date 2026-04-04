El minuto que calentó el clásico entre Independiente y Racing: del insólito penal que falló Maravilla Martínez a los incidentes en los bancos
Sobre el cierre del primer tiempo del clásico entre Independiente y Racing, Adrián Martínez picó la pelota y desperdició un penal increíble. Además, los hinchas rompieron el banco visitante.
Pasaba muy poco en el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 cuando una acción prendió la mecha.
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Tras una mano de Sebastián Valdez, Germán Delfino llamó desde el VAR a Leandro Rey Hilfer y el árbitro sancionó penal para la Academia.
Rápidamente, Adrián Martínez se hizo cargo de la ejecución, picó la pelota y su remate se fue por encima del travesaño.
El arquero del Rojo, Rodrigo Rey, se le fue encima para abrazarlo y se armó un tumulto que no pasó a mayores entre los jugadores.
Sin embargo, la cosa subió de tono entre el cuerpo técnico de Gustavo Costas y los suplentes de la visita con un grupo de hinchas que llegó a romper parte del banco.
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Finalmente, tras una demora de más de 10 minutos, aparecieron las garantías para continuar con el pleito, mientras que durante el entretiempo, un encargado solucionó el problema en el sector de los relevos.