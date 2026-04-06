"Maravilla" Martínez rompió el silencio tras el clásico y publicó un enigmático mensaje en redes

Adrián Martínez quedó en el centro de la escena tras la derrota de Racing Club en el clásico ante Independiente y publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales que generó repercusión.

Luego de su floja actuación en el Clásico de Avellaneda, "Maravilla" compartió una frase de tono bíblico: "Un mensajero de Satanás que me abofetee", lo que rápidamente despertó interpretaciones entre los hinchas y en el mundo del fútbol.

El delantero fue uno de los apuntados tras la caída de Racing, en un partido disputado en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde tuvo una noche para el olvido: falló un penal al intentar picarla y desperdició una ocasión clara frente al arco.

Independiente se quedó con el clásico

El triunfo fue para Independiente gracias al gol del paraguayo Gabriel Ávalos, quien convirtió en la única situación clara del equipo y selló el 1-0 definitivo.

El respaldo del plantel y el cuerpo técnico

A pesar del bajo rendimiento, el entrenador Gustavo Costas y sus compañeros respaldaron a Martínez, destacando su gran promedio goleador desde su llegada al club a comienzos de 2024.

Racing piensa en la Copa Sudamericana

El equipo de Avellaneda buscará recuperarse rápidamente cuando enfrente a Independiente Petrolero por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.