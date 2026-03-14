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Racing recupera soldados: Maravilla Martínez y Baltasar Rodríguez se entrenaron y podrían jugar ante Estudiantes de Río Cuarto

Gustavo Costas tiene motivos para festejar en Racing Club de Avellaneda, ya que seguramente tenga a disposición a Adrián Martínez y Baltasar Rodríguez próximamente.

Juan Riera
Juan Riera

Racing Club de Avellaneda recibió una noticia alentadora en la previa del partido ante Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Los futbolistas Adrián Martínez y Baltasar Rodríguez se entrenaron junto al grupo y podrían estar disponibles para el encuentro del lunes a las 20.

El cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas seguirá de cerca su evolución física antes de confirmar si ambos integrarán la lista para el viaje a Córdoba.

Maravilla Martínez avanza en su recuperación

Adrián Martínez, delantero, goleador y figura del equipo, continúa recuperándose de un esguince en el tobillo izquierdo que lo dejó fuera de los últimos compromisos de Racing.

Aunque ya pudo entrenarse a la par de sus compañeros, el cuerpo técnico evaluará cómo responde en las próximas horas antes de decidir si estará en condiciones de sumar minutos ante Estudiantes.

La posible vuelta de Martínez es clave para el ataque académico: su presencia suele modificar el peso ofensivo del equipo y representa una pieza central en el esquema de Costas.

Baltasar Rodríguez también podría volver

Quien también participó del entrenamiento colectivo fue Baltasar Rodríguez, que arrastra un dolor en la cresta ilíaca y por eso venía trabajando de manera diferenciada.

El mediocampista regresó esta temporada al club tras su paso por el Inter Miami CF, donde incluso conquistó un título, y rápidamente se consolidó como uno de los habituales titulares del equipo.

Su presencia también será evaluada hasta último momento para evitar riesgos físicos.

Racing busca afianzarse en zona de playoffs

Racing llega al partido ubicado en el séptimo puesto del Grupo A del Torneo Apertura con 12 puntos, una posición que por ahora le permite mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

El duelo del lunes en Córdoba ante Estudiantes de Río Cuarto aparece como una buena oportunidad para sumar y consolidarse en la pelea por avanzar a la siguiente fase del campeonato.

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