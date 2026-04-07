Independiente Petrolero vs. Racing, por Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo
Racing necesita recuperarse de la dolorosa derrota en el clásico de Avellaneda, intentando una victoria como visitante Independiente Petrolero por la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Independiente Petrolero recibirá hoy martes a Racing Club de Avellaneda, desde las 19, en el estadio Olímpico Patria de la ciudad boliviana de Sucre, por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Sudamericana. El árbitro será Augusto Menéndez, quien estará acompañado desde el VAR por Milagros Arruela.
El local empezó pésimo el torneo de Bolivia con una goleada sufrida ante Nacional Potosí por 3 a 0. Thiago Leitão aún así, usaría los habituales titulares.
La Academia de Gustavo Costas necesita levantar el ánimo tras la derrota en el clásico de Avellaneda ante Independiente con la agregado del penal errado por Adrián Maravilla Martínez que trajo tanta controversia. La principal duda del DT pasa por la presencia de Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez en el lateral izquierdo.
Probables formaciones Independiente Petrolero vs. Racing por Copa Sudamericana
Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Francisco Rodríguez, Leonardo Montenegro, Saúl Torres, Roberto Villavicencio; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Rudy Cardozo; Thomaz Santos y Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitão
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas
Cómo ver en vivo Independiente Petrolero vs. Racing por Copa Sudamericana
El partido entre Independiente Petrolero y Racing Club de Avellaneda por Copa Sudamericana será televisado por ESPN, pero también lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.