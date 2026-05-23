Newell´s busca rescindirle el contrato a Gabriel Arias y hay escándalo en puerta

Newell´s Old Boys no la pasó para nada bien en lo deportivo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y como si fuera poco, el club rosarino también se vio envuelto en un caos institucional y económico.

Ahora lo que estalló en la interna es la decisión que podría tomar tras la lesión de Gabriel Arias, que sufrió una fractura incompleta del peroné de su pierna izquierda, cuya recuperación le demandaría unos cuatro meses.

La dirigencia de La Lepra tiene intención de rescindirle el contrato al arquero, que podría llevarlo a juicio por abandono de persona.

Gabriel Arias llegó con el pase en su poder tras quedar en libertad de Racing Club de Avellaneda,