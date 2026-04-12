En un partido con pocas chances de gol, San Lorenzo empató con Newell´s en el Torneo Apertura 2026

Newll´s Old Boys de Rosario empató 0 a 0 con San Lorenzo de Almagro en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El encuentro fue muy cortado y sin chances claras de gol, quitando los tiros desviados que pasaron cerca del arco y una oportunidad desperdiciada por Nuñez de cabeza.

ALARMAS EN NEWELLS: a los 21 minutos del primer tiempo, Cóccaro se retiró lesionado. Fue reemplazado por Scarpeccio.

JUSTO EN UN PARTIDO ESPECIAL PARA VOS, ZORRO: Cóccaro sintió una molestia física antes de los 25' del PT del partido ante San Lorenzo y en su lugar ingresó Scarpeccio para Newell's.



%uD83D%uDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ji47bk43hn April 12, 2026

OTRA BAJA EN NEWELLS: a los 44 del PT, García se lesionó. La Lepra lo mantuvo en cancha los últimos minutos para no gastar otra ventana de cambios.

PRIMER TIEMPO SIN GOLES: la primera parte entre la Lepra y el Ciclón terminó sin tantos. No hubo chances claras mas allá de tiros desde afuera que pasaron cerca del arco.

SE SALVÓ SAN LORENZO: en el arranque del segundo tiempo, Nuñez tenía el arco a su merced tras un centro, pero el delantero no pudo conectar de cabeza.



