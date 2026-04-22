Frank Kudelka protagonizó un accidente con una moto cuando iba al entrenamiento de Newell's: hay heridos

Arrancó el día complicado. Es que el director técnico de Newell´s, Frank Kudelka, protagonizó este miércoles por la mañana un choque en Rosario en el que una mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia. El entrenador transitaba con su camioneta, cuando una moto lo chocó en la esquina de las calles Córdoba y Alsina de la ciudad santafesina.

"Estoy bien, la moto me chocó a mí. Lo más importante es que los chicos de la moto están bien", expresó Kudelka sobre el accidente en el que no sufrió heridas. Además, detalló que se encontraba avanzando en un semáforo en el momento en el que fue chocado por la moto contra la parte derecha trasera de su camioneta.

#CadaDía | KUDELKA SUFRIÓ UN SINIESTRO VIAL %uD83D%uDEA8



El entrenador de Newell's chocó con su camioneta contra una moto cuando viajaba hacia Bella Vista. Solo hubo lesiones leves.



Frank Kudelka llevó tranquilidad tras el incidente y remarcó: "Lo más importante es que los chicos de la... pic.twitter.com/0DGjPsMS27 April 22, 2026

Por otra parte, en la moto había dos personas a bordo, un hombre que terminó con un golpe leve en la muñeca y una mujer, que debió ser trasladada a un sanatorio de Rosario con lesiones leves.

#ElPrimero

"Kudelka circulaba por Alsina; cuando estaba terminando de cruzar Córdoba la moto lo golpeó de costado en la parte trasera de su vehículo. Las personas que iban en la moto tuvieran heridas leves; nada grave. Terminará los trámites y llegará al entrenamiento una hora... https://t.co/XZ2NYxIlge pic.twitter.com/rg6wntQ6z5 — LT8 am830 (@LT8am830) April 22, 2026

Pese al choque, el entrenamiento de Newell´s se llevará a cabo con normalidad, aunque con alguna demora hasta la llegada del DT, quien tuvo que realizar trámites policiales de rigor. La próxima presentación de su equipo sería este domingo, cuando reciba a Instituto de Córdoba por la decimosexta fecha del Torneo Apertura.



