Kudelka destrozó a sus jugadores tras la derrota de Newell's ante Acassuso en la Copa Argentina

El presente de Newell's es catastófico. Es que luego de la sorpresiva derrota por 2-0 ante Acassuso, con la consecuente eliminación de la Copa Argentina, el entrenador Frank Kudelka no solo fue muy duro con sus jugadores, sino que también deslizó que su continuidad al frente del equipo está más en duda que nunca.

"A veces uno se queda sin recursos y herramientas para poder cambiarlo, no quiero decir cosas que después me arrepienta. No tengo muchos argumentos para dar explicaciones extensivas como las di en otro momento", planteó luego de su tercera derrota en cinco presentaciones.

"No va a diferir mis palabras a las que dije apenas llegué, damos un paso para adelante y dos para atrás, no tengo muchas explicaciones. Son condiciones que se dan dentro de la cancha, que molestan, es la tónica que se lleva desde hace mucho tiempo, a veces uno se queda sin recursos para poder cambiar la situación. Veníamos ilusionados, a la hora de momento delicada que tiene todo partido, sucumbimos rápido, nos hacen un gol de un ataque nuestro", agregó.

Sobre el partido de Newell's, Kudelka fue tajante: "De positivo no sé que se puede sacar, no quiero decir cosas que después me arrepiento. Entiendo que son partidos, que después de haber ganado y jugar bastante bien, te tiene que catapultar en hacerlo parecido para empezar la recuperación. Si bien tuvimos momentos favorables, cuando tenemos que defender no lo hacemos y cuando lo tenemos que meter, no lo hacemos, vamos para adelante y volvemos para atrás, hay mucho desequilibrio".

Para concluir, el DT se refirió a su continuidad: "Por ahora puedo pensar hasta aquí adelante, no a largo plazo. Si yo me quisiera vengo y digo me voy. Me da bronca cuando se dicen cosas que yo no digo. Hasta el gol, teníamos buena posesión de balón, pero sin profundidad y nos expusimos al contragolpe. Hay momentos que hay que saberlos jugar a los partidos, preparamos este tipo de partidos, sabiendo que se podían dar estas posibilidades, cuando se te complica el partido, tenes que tener mayor actitud".