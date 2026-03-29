¡Si no se sufre no vale! Huracán venció a Olimpo y avanzó con lo justo en la Copa Argentina

Sin sobrarle nada, Huracán le ganó 2-1 a Olimpo por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Globo se adelantó a los 21 minutos con un gol de tiro libre de Óscar Romero. Sin embargo, 15 minutos más tarde, Enzo Coacci igualó el marcador. Ya en el complemento, Lucas Blondel sacó un furioso remate desde fuera del área que definió el triunfo de los dirigidos por Diego Martínez. En la próxima ronda, enfrentará a Barracas Central.

Un nuevo escándalo sacudió a la AFA: otro club se bajó de la reunión de Comité Ejecutivo

Primero del Globo: golazo de tiro libre de Óscar Romero

¡EL GLOBO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 21', Óscar Romero puso el 1-0 ante #Olimpo en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/MaN0lKkI56 March 29, 2026

Polémica por el claro penal para Huracán contra Barracas que no fue sancionado: el audio del VAR

Lo empató Olimpo

¡EMPATÓ OLIMPO!



A los 37´, Coacci marcó el 1-1 ante #Huracán, por los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/wxPNnOFu7E — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2026

Segundo gol de Huracán: golazo de Blondel