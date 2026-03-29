LEVANTA VUELO
¡Si no se sufre no vale! Huracán venció a Olimpo y avanzó con lo justo en la Copa Argentina
Sin sobrarle nada el Globo venció al equipo Bahía Blanca 2-1 con dos golazos de Oscar Romero y Blondel, y se clasificó a los 16avos de final, instancia en que lo espera Barracas Central.
Sin sobrarle nada, Huracán le ganó 2-1 a Olimpo por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Globo se adelantó a los 21 minutos con un gol de tiro libre de Óscar Romero. Sin embargo, 15 minutos más tarde, Enzo Coacci igualó el marcador. Ya en el complemento, Lucas Blondel sacó un furioso remate desde fuera del área que definió el triunfo de los dirigidos por Diego Martínez. En la próxima ronda, enfrentará a Barracas Central.
Un nuevo escándalo sacudió a la AFA: otro club se bajó de la reunión de Comité Ejecutivo
Primero del Globo: golazo de tiro libre de Óscar Romero
Polémica por el claro penal para Huracán contra Barracas que no fue sancionado: el audio del VAR
Lo empató Olimpo
Segundo gol de Huracán: golazo de Blondel