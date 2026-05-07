Boca hoy: el optimismo respecto a Brey y los dos jugadores que se sumaron al plantel antes del duelo con Huracán

Con la caída ante Barcelona de Guayaquil en el pasado, Boca retomó los entrenamientos de cara a lo que será un duelo decisivo frente a Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

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En ese marco, la jornada matinal dejó varias novedades en Ezeiza, donde Claudio Úbeda pudo volver a contar con dos futbolistas después de bastante tiempo.

Se trata de Ander Herrera y Carlos Palacios, quienes hoy trabajaron a la par de sus compañeros. El español había sufrido un desgarro en el isquiotibial hace 16 días y todo indica que podría concentrar para el choque contra el Globo. Sin embargo, el Sifón ya lo piensa como el reemplazante de Santiago Ascacibar para el próximo partido de Copa Libertadores contra Cruzeiro.

Por su parte, la idea con el chileno es aumentar las cargas para su regreso definitivo tras la operación del menisco externo de la rodilla derecha que se realizó en febrero. De hecho, no jugó en todo el año.

Todavía sin novedades sobre el posible once, es muy posible que Adam Bareiro vuelva a ser titular y el entrenador deberá definir si alinea a la mayoría de titulares u opta por otras alternativas.

Cabe recordar que Boca y Huracán se enfrentarán este sábado desde las 19:00 en La Bombonera, con el arbitraje de Pablo Echavarría en campo y de Gastón Monzón Brizuela en el VAR.

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Además del resultado adverso, el conjunto azul y oro padeció en Guayaquil la salida de Leandro Brey. Finalmente, tras hacerse estudios, se constató que el arquero de 23 años no tiene ninguna lesión .

No obstante, el ex golero de Los Andes tiene un gran hematoma en la zona inguinal y hoy entrenó de manera diferenciada. Así las cosas, si en las próximas horas la zona se desinflama y merma el dolor, hay chances de que pueda llegar para el encuentro contra el Quemero. De lo contrario, Javier García ocupará su lugar.