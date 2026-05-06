Alivio en Boca: Leandro Brey no tiene lesión y sueñan con tenerlo frente a Huracán

El susto en Boca quedó atrás, ya Leandro Brey no sufrió una lesión tras el duro golpe en la derrota ante Barcelona SC por Copa Libertadores y hay optimismo de cara al duelo con Huracán por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Después de la preocupación que generó su salida en camilla en Guayaquil, los estudios médicos confirmaron que el arquero de 23 años no tiene ninguna lesión de gravedad. El diagnóstico determinó que se trató de un fuerte traumatismo en la zona de la ingle que derivó en una contractura, motivo por el cual no pudo continuar en el partido.

La noticia llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, que ya había perdido a Agustín Marchesín y temía sumar otra baja sensible en un tramo clave de la temporada.

Aunque Brey sigue en duda, en Boca Juniors son optimistas respecto a su recuperación y evaluarán su evolución día a día para definir si podrá estar presente este fin de semana en los octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán. En caso de no llegar en condiciones, el reemplazante volvería a ser Javier García, quien ya ocupó su lugar en la derrota frente al conjunto ecuatoriano.

Más allá del alivio por Brey, Boca no tiene margen de error, ya que además del cruce con Huracán, se le vienen dos compromisos decisivos por la Copa Libertadores ante Cruzeiro y Universidad Católica, donde definirá su clasificación a la próxima fase.