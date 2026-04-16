Brey y Beltrán, los pibes que irán al arco en el Superclásico entre Boca y River

Este domingo, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, River y Boca paralizarán el fútbol argentino con una nueva edición del Superclásico.

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Luego de disputar sus partidos internacionales correspondientes, el Millonario y el Xeneize ya piensan en el encuentro del próximo domingo a las 17:00, que tendrá un hito particular.

Es que, debido a las lesiones de Franco Armani y Agustín Marchesin, los arqueros titulares serán Santiago Beltrán y Leandro Brey.

Por un lado, el guardavalla de la Banda se adueñó del puesto tras la tendinitis en el tendón de Aquiles derecho que el Pulpo padece desde el inicio del año y, hasta aquí, dio la talla.

De hecho, en los 16 partidos que jugó entre el plano local, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, recibió solamente nueve goles en contra y cosechó diez vallas invictas.

En la vereda de enfrente, el golero de 23 años cuenta con un mayor recorrido en el conjunto azul y oro, donde debutó en 2022 y acumuló 33 presencias con 19 tantos recibidos y 19 compromisos sin conceder un gol.

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