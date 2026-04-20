La confesión de Leandro Brey tras ganar el Superclásico con Boca: qué le dijo Riquelme y su elogio a Paredes

El triunfo de Boca Juniors por 1 a 0 ante River Plate en el Estadio Monumental no solo significó la alegría de adueñarse del Superclásico, sino que también consolidó la figura de Leandro Brey bajo los tres palos. El joven guardameta, que debió reemplazar al lesionado Agustín Marchesín, demostró que no le pesó la responsabilidad de defender el arco xeneize en un escenario adverso.



A pesar de que el local generó pocas situaciones de riesgo, Brey fue fundamental al tapar un remate crucial de Lucas Martínez Quarta con el muslo derecho, evitando el empate en el segundo tiempo. Además de esa intervención, su seguridad para cortar centros en los minutos finales brindó la tranquilidad necesaria para que el equipo de la Ribera lograra replegarse y sostener el resultado positivo hasta el final.

En una entrevista exclusiva con DSports, el arquero compartió detalles de la charla privada que mantuvo con Juan Román Riquelme antes del encuentro. Según confesó el propio Brey, el presidente del club le pidió que disfrutara del partido y que jugara con la misma naturalidad con la que lo hacía en sus inicios en Los Andes. El consejo parece haber surtido efecto, ya que el futbolista aseguró que fue uno de los compromisos que más disfrutó en su carrera.



Por otro lado, no ahorró elogios para Leandro Paredes, autor del gol de la victoria y referente absoluto del plantel. Brey destacó la calidad futbolística del capitán y su capacidad para fomentar la unión del grupo desde el primer día de su regreso al club.

Con la mirada puesta en el futuro, el joven arquero analizó la exigencia que implica vestir la camiseta de Boca, remarcando que la institución demanda pelear por todos los frentes posibles. Aunque prefirió mantener la cautela del "partido a partido", no ocultó su ilusión respecto a la Copa Libertadores, afirmando que el objetivo máximo es ir por la gloria total. "Sería lindo ganar todas las competencias", sostuvo.

Finalmente, sentenció que la victoria en el Superclásico fue justa debido a la superioridad mostrada por el equipo en los momentos clave, cerrando su intervención con la satisfacción de haber superado con éxito el desafío más importante de su trayectoria profesional hasta la fecha.