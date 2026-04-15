Marchesín se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y Boca lo pierde por un largo tiempo

Todo indicaba que era una grave lesión y los estudios lo confirmaron. Es que el arquero de Boca Agustín Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores 2026, por lo que tendrá una recuperación que le demandará ocho meses.

La lesión se produjo a los 8 minutos del encuentro por la segunda fecha de la fase de grupos. El experimentado arquero salió a tapar un remate a un costado del área ante un ataque del conjunto ecuatoriano y volvió rápidamente a ocupar su lugar bajo los tres palos.

Pero al momento de frenarse a la espera del centro rival, las imágenes mostraron claramente cómo su rodilla derecha perdió estabilidad y sufrió una torsión inusual. Enseguida se tiró al piso y llamó a los médicos. Las caras de sus compañeros fueron elocuentes y Claudio Úbeda mandó inmediatamente a Leandro Brey a hacer la entrada en calor.

Consciente de lo que le estaba pasando, Marchesín se señaló su rodilla derecha en reiteradas ocasiones e hizo el clásico gesto de: "Ojo". Y aunque era evidente que no iba a poder seguir en cancha, intentó frenar el cambio antes de romper en llanto. "Me rompí la rodilla", dijo.

Lo concreto es que la rehabilitación le demandará unos ocho meses, por lo que seguramente no vuelva a jugar este año y Boca tendrá un cupo para incorporar un refuerzo.