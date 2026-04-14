Pipa Benedetto volvió a La Bombonera: Boca le entregó una plaqueta y recibió aplausos y silbidos

No hay forma que Darío Benedetto pase desapercibido, ni que hablar si el Pipa aparece en La Bombonera. Es por eso que Boca lo homenajeó en la previa del cruce con el Barcelona, le entregó una plaqueta y allí recibió los primeros aplausos de los hinchas Xeneizes.

¡Gran recibimiento de la gente de Boca para Pipa Benedetto!



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Es que el delantero marcó su huella en la entidad boquense, para bien y para mal. De ser el gran goleador del equipo durante su primera etapa entre 2016 y 2019, pasó a un deslucido y problemático segundo paso entre 2022 y 2024, hasta que dejó la institución envuelto en polémicas y con el affaire de "noches alegres, mañanas tristes" mediante.

ENTRE APLAUSOS Y SILBIDOS: así se retiró el Pipa Benedetto tras ser sustituido en Barcelona SC vs. Boca en La Bombonera.



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A casi dos años de su éxodo, su presencia en el estadio Auriazul, con la camiseta del elenco ecuatoriano, generó reacciones encontradas por parte de los fanáticos, que reaccionaro con aplausos y repudios cuando fue reemplazado por César Farías en el segundo tiempo y, también, mucha indiferencia.

¡Homenaje para Pipa Benedetto y aplausos de todo Boca en La Bombonera!



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En la antesala, el club le hizo un homenaje y el Chelo Delgado le entregó al Pipa una camiseta actual enmarcada con el número 9 y su nombre. Mientras tanto, la voz del estadio repasaba sus números en el Xeneize (172 partidos jugados y 71 goles convertidos) y allí se ganó el reconocimiento de los presentes.

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Benedetto fue titular en la formación visitante y jugó más de una hora, no tuvo mucho protagonismo y no generó demasiado peligro en el área local y solo sumó un tiro al arco, que fue conjurado por Agustín Marchesín.

Luego, al minuto 61, fue reemplazado por el uruguayo Sergio Núñez. Allí se escucharon aplausos aislados, mezclado con silbidos. Una clara muestra que se trata de alguien que divide aguas y que habrá que ver si perdurará en la memoria de los simpatizantes boquenses. Solo el tiempo será quien determine si Pipa trascenderá su condición de hincha Xeneize.