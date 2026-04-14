Boca vs. Barcelona SC, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors recibe hoy martes a Barcelona de Ecuador, desde las 21.30 en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América a días del Superclásico con River Plate como visitante por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.



El árbitro será el colombiano Wilmar Roldan, quien estará acompañado por sus asistentes Jhon León y Jhon A. Gallego, mientras que el cuarto árbitro será el peruano Kevin Ortega. Además, Leonardo Mosquera estará a cargo del VAR y Michael Orue del AVAR.

El Xeneize llega motivado a este duelo del torneo continental tras un triunfo como visitante ante Universidad Católica por la Libertadores y de igualar ante Independiente de Avellaneda por el Torneo Apertura con un conjunto alternativo. La única duda es la presencia de un tocado Miguel Merentiel o de Milton Giménez, quien todavía no se lo nota del todo bien físicamente tras la lesión.

Barcelona SC no la pasó bien con Cruzeiro en el primer partido, por lo que necesita de forma imperiosa salir a ganar como visitante para intentar acomodarse en un grupo que promete ser emocionante de principio a fin.

Probables formaciones de Boca vs. Barcelona SC por Copa Libertadores

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.

Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto.

Cómo ver en vivo Boca vs. Barcelona SC por Copa Libertadores

El partido entre Boca Juniors y Barcelona SC por Copa Libertadores será televisado por Fox Sports. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming Disney + Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.