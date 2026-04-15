Úbeda está en modo Superclásico tras la victoria de Boca: "Cuando uno gana se recupera más rápido"

Boca se llevó una clara y contundente victoria ante Barcelona de Guayaquil por 3-0 y tiene puntaje perfecto en la Copa Libertadores 2026. Pero eso ya pasó y ahora la cabeza está metida en el Superclásico del domigo ante River. A eso apuntó el DT Claudio Úbeda, quien señaló que el resultado obtenido ante los ecuatorianos es un aliciente de cara al esperado partido.

"¿Cómo se sigue? Entrenando mañana a la tarde y pensando en el próximo partido. Obviamente con la alegría de un buen resultado y buen rendimiento, de un equipo que luchó todos juntos, eso me pone contento, nada más que eso. Mañana nos levantamos, entrenamos y ya pensando en el Superclásico del domingo", manifestó el "Sifón".

"Cuando uno gana se recupera más rápido, el ánimo también ayuda a que esa recuperación se pueda hacer más rápido. Yo creo que estamos en tiempo de llegar bien a ese partido, hasta el domingo tenemos tiempo de recuperar", agregó Úbeda.

Sobre el nivel de su equipo, explicó: "La verdad que fue un gran partido. Los primeros 25 minutos el partido estuvo bastante dividido, con más presencia nuestra en el arco rival pero estuvo dividida la posesión de pelota. Después del parate en el primer tiempo hubo un dominio más notorio. Después hicimos el gol y el resto del partido pudimos sostener el funcionamiento, la posesión de pelota y las llegadas que tuvo el equipo. El resultado pudo haber sido más holgado si hubiese estado más certero. pero lo bueno es que las estamos generando".

Para concluir, Úbeda se refirió a la lesión de Agustín Marchesín, la cual se conocerá tras realizarse estudios, pero que parece ser grave: "Respecto de lo de Agustín, lamentablemente es una pérdida nuestra grave y grande. Respaldarle a él y darle todo el apoyo que necesite en función de lo que determine la función".