"Me rompió la rodilla": Agustín Marchesín dejó la cancha entre lágrimas tras sufrir una dura lesión

La alegría y fiesta que reinaba en La Bombonera ante lo que significaba el regreso de Boca a la Copa Libertadores se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.

Antes de los 10 minutos de juego de partido ante Barcelona de Ecuador, Agustín Marchesín salió entre lágrimas de la cancha al sentir una molestia en la rodilla derecha en una acción inesperada. Y en su lugar ingresó Leandro Brey.

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Luego de salir a tapar a un costado del área ante un ataque del conjunto ecuatoriano, el arquero de 38 años volvió rápidamente a ocupar su lugar bajo los tres palos y, al momento de frenarse a la espera del centro rival, las imágenes muestran claramente cómo su rodilla derecha pierde estabilidad y sufre una torsión inusual. Enseguida se tiró al piso y llamó a los médicos. "Me rompí la rodilla", sostuvo con signos de resignación tras la dura lesión.

"ME ROMPÍ LA RODILLA. ME ROMPÍ" la secuencia completa en La Bombonera: Marchesín recibió atención médica, intentó pararse... pero se dio cuenta al instante de la lesión y rompió en llanto. %uD83D%uDE25



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Las caras de sus compañeros fueron elocuentes y Claudio Úbeda mandó inmediatamente a Brey a hacer la entrada en calor. Marchesín se señaló su rodilla derecha en reiteradas ocasiones e hizo el clásico gesto de: "Ojo". Y aunque era evidente que no iba a poder seguir en cancha, intentó frenar el cambio antes de romper en llanto.

Adam Bareiro recibió un notición antes de la semana clave que afrontará Boca

PREOCUPACIÓN PARA BOCA: Agustín Marchesín sintió una molestia en su rodilla y debió ser reemplazado por Leandro Brey. "ME ROMPÍ"



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