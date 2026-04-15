Boca tomó una tajante decisión tras la grave lesión de Agustín Marchesin

Ayer por la noche, Boca jugó de manera notable y goleó a Barcelona de Guayaquil por la segunda fecha del Grupo D en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el recital del Xeneize terminó con una mancha por la grave lesión de Agustín Marchesin.

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El arquero, de quien hoy se conoció que sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, será operado en los próximos días y estará varios meses afuera de las canchas.

Ante ese escenario, y según informaron TyC Sports y ESPN, el club tomó la decisión de no incorporar otro guardavalla para suplir la ausencia del ex Lanús y Gremio de Porto Alegre.

Si bien la dirigencia tenía la chance de ir a la carga por un reemplazo, las condiciones para hacerlo eran de por sí bastante complicadas.

Es que, teniendo en cuenta que el Sistema de Correlación de Transferencias de la FIFA (TMS) está cerrado, y que no cuenta con un cupo dentro del plantel, el club de la ribera no hubiese podido incorporar a un jugador extranjero.

Sumado a eso, la institución azul y oro también iba a tener varios impedimentos a nivel continental y local.

De hecho, por los reglamentos de la Copa Libertadores y la Liga Profesional, tendría que haber puesto el ojo en un futbolista que no haya jugado la fase de grupos del máximo torneo continental, mientras que este fin de semana el Torneo Apertura cumplirá el 70% de su desarrollo, es decir, el límite impuesto para una sustitución.

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Así las cosas, y por lo menos hasta mitad de año, Claudio Úbeda tendrá a disposición a Leandro Brey y a Javier García, quien atajó por última vez en marzo de 2024.