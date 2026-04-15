El médico de Boca explotó y salió al cruce de los rumores sobre la lesión de Marchesín

La grave lesión de Agustín Marchesín no solo encendió las alarmas en Boca, sino que también derivó en un contundente descargo público del jefe del departamento médico del club, Jorge Batista, quien eligió sus redes sociales para llevar claridad y salir al cruce de versiones que consideró erróneas.

En su publicación, el especialista confirmó el diagnóstico más temido: "Lamentablemente sufrió en el día de ayer la ruptura del LCA de su rodilla derecha".

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A partir de allí, el médico desarrolló una explicación minuciosa sobre cómo se produjo la lesión, remarcando que se trató de una acción difícil de percibir a simple vista: "El mecanismo lesional es imperceptible, pero si se analiza detenidamente cuando pisa antes de caer en la segunda jugada realiza un mecanismo de ligero valgo y rotación interna".

Sin embargo, el eje central de su mensaje estuvo puesto en desmentir las versiones que vinculaban esta lesión con una molestia previa en el aductor: "Ante versiones infundadas que he escuchado acerca de si la lesión previa del aductor tuvo alguna incidencia en relación a esta nueva lesión, quiero ser categórico: No tiene absolutamente nada que ver".

Incluso, fue más allá y cuestionó a quienes difundieron esas hipótesis, adjudicándolas al "desconocimiento" o a la intención de conseguir "tres minutos de tv o radio".

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En cuanto al futuro inmediato del arquero, el médico explicó que será operado en los próximos días, aunque la fecha dependerá de la evolución de la rodilla: "Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días dependiendo de varios factores inherentes a la inflamación, dolor y rango de movimiento articular".

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Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/6sFAb0OBxl — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 15, 2026

Batista también defendió el accionar del cuerpo médico durante el partido y destacó la rápida decisión de reemplazar al jugador: "Quiero felicitar al Dr. Matías Luna por haber pedido el cambio inmediatamente al constatar la lesión".

Además, reveló: "Agustín en su afán de seguir quiso frenar el cambio pero inmediatamente tomo conciencia de lo ocurrido". Como conclusión, dejó una frase que sintetiza su postura frente a este tipo de situaciones: "El que debe tomar la decisión es siempre el medico".