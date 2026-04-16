El conmovedor mensaje de Agustín Marchesín tras su dura lesión: "Mi sueño era jugar la Copa Libertadores con Boca"

Si bien Boca hilvanó su segunda victoria en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador, la grave lesión de Agustín Marchesín empañó la importancia del resultado ya que perdió a su arquero titular para lo que resta del año.

Marchesín sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el primer tiempo y debió ser reemplazado por Leandro Brey. A 48 horas de su lesión, el arquero xeneize compartió un sentido posteo en su cuenta de Instagram.

Boca tomó una tajante decisión tras la grave lesión de Agustín Marchesin

El arquero se lamentó por lo que le toca atravesar y ratificó su compromiso con el club y el plantel de Claudio Úbeda, a quiénes prometió acompañar en el resto del año mientras afronta su recuperación con el objetivo de aportar su experiencia desde afuera en la lucha por los títulos.

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La publicación completa de Marchesín

"No es fácil digerir esto, ni explicar lo que siento. De chico en San Cayetano veía el fútbol muy lejano y jugar en Boca era el mayor sueño de toda mi vida. Aunque lo veía inalcanzable, jugar la Libertadores con Boca, esa que veía a Oscar, el Pato, el Mono, Román, el Guille, Martín era una locura. El fútbol me ha dado mucho, más de lo que alguna vez pensé, me tocó vivir momentos únicos. Estaba cerca de cumplir eso que siempre anhelé, defender a Boca en la tan hermosa Libertadores, el sueño..."

"...No encuentro explicación para esto. Sabía q era el desafío que más quería enfrentar en mi carrera y que estaba más allá de todo lo que se diga esperándolo ansioso, feliz y preparado. Pido disculpas a la gente y dirigentes que confiaron por esto que me toca atravesar. Agradezco a mis compañeros, dirigentes, técnicos e hinchas por el cariño que uno necesita en este momento tan delicado..."

"...No tengo mucho más para decir, solo que acompañaré a mis compañeros de la mejor manera que pueda para poder lograr los objetivos tan importantes que tenemos por delante. Confío mucho en este grupo de trabajo y sé que vienen cosas lindas para este plantel que tanto merece".