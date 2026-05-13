Argentinos Juniors sacó a Huracán y chocará ante Belgrano por un lugar en la final del Torneo Apertura
En un partido muy parejo, Argentinos Juniors venció por la mínima a Huracán y se convirtió en el segundo semifinalista de los playoffs en el Torneo Apertura 2026.
En el segundo encuentro de los cuartos de final, Argentinos Juniors se impuso 1-0 frente a Huracán y accedió a las semifinales en los playoffs del Torneo Apertura 2026.
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El trámite fue muy parejo y ambos equipos tuvieron chances, tanto en la primera como también durante la segunda mitad.
La más clara fue, sin dudas, la doble atajada con la que el arquero del Bicho, Brayan Cortés, le negó el festejo al Globo a los 10' del complemento.
Con la igualdad en el tiempo reglamentario, la historia se trasladó a la prórroga, donde el conjunto de La Paternal encontró el gol ganador gracias a un tremendo cabezazo de Tomás Molina.
A partir de ahí, el conjunto de Parque Patricios, con mucho desgaste, intentó con más ganas que fútbol, pero finalmente se quedó sin nada.
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Gracias al triunfo, el equipo dirigido por Nicolás Diez mantuvo su invicto como local y ahora recibirá a un Belgrano que dejó en el camino a Unión de Santa Fe y llega en alza.