Argentinos Juniors sacó a Huracán y chocará ante Belgrano por un lugar en la final del Torneo Apertura

En el segundo encuentro de los cuartos de final, Argentinos Juniors se impuso 1-0 frente a Huracán y accedió a las semifinales en los playoffs del Torneo Apertura 2026.

Coudet confirmó los convocados de River para enfrentar a Gimnasia de La Plata con una vuelta de peso y dos ausencias sorpresivas

El trámite fue muy parejo y ambos equipos tuvieron chances, tanto en la primera como también durante la segunda mitad.

HURACÁN TUVO EL PRIMERO %uD83C%uDF88



Tras la presión en la salida, Caicedo remató desde afuera y Cortés respondió para el Bicho. #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/0nP51WTjuG May 13, 2026

VOLEA DE LESCANO Y ARGENTINOS PERDIÓ EL 1-0 FRENTE A HURACÁN %u26BD%u274C#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/u2JzYE5ioP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

GRAN REACCIÓN DE GALÍNDEZ Y LESCANO NO PUDO PONER EL PRIMERO DE ARGENTINOS %uD83E%uDDE4#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/tIM3RZOX6G — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

La más clara fue, sin dudas, la doble atajada con la que el arquero del Bicho, Brayan Cortés, le negó el festejo al Globo a los 10' del complemento.

CORTÉS LA SACÓ SOBRE LA LÍNEA Y EVITÓ EL GOL DE CAICEDO PARA HURACÁN %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFB#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/9IauhE1bjg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

Con la igualdad en el tiempo reglamentario, la historia se trasladó a la prórroga, donde el conjunto de La Paternal encontró el gol ganador gracias a un tremendo cabezazo de Tomás Molina.

APARECIÓ MOLINA DE CABEZA Y ARGENTINOS LE GANA 1-0 A HURACÁN EN EL ALARGUE %u26BD%uD83D%uDD34



#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max %uD83D%uDC49 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/dwSM7RrYKC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 13, 2026

A partir de ahí, el conjunto de Parque Patricios, con mucho desgaste, intentó con más ganas que fútbol, pero finalmente se quedó sin nada.

Belgrano sigue rompiendo récords: la marca que sumó por estar en las semifinales del Torneo Apertura