Belgrano dejó afuera a Unión de Santa Fe y jugará las semifinales del Torneo Apertura

Este martes, Belgrano se hizo fuerte de local, derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe y pasó a las semifinales del Torneo Apertura 2026.

Coudet confirmó los convocados de River para enfrentar a Gimnasia de La Plata con una vuelta de peso y dos ausencias sorpresivas

Después de ganarle el clásico a Talleres de Córdoba , el Pirata salió envalentonado y, durante el primer tiempo, hizo figura a Matías Mansilla, arquero del Tatengue.

¡QUÉ ATAJADÓN, POR FAVOR! Mansilla evitó el golazo de volea de Sporle, que hubiera significado el 1-0 de Belgrano a Unión en los cuartos del #TorneoApertura.



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OTRA VEZ VOS, MATI: Mansilla le puso el cuerpo a la pelota y le tapó el mano a mano a Uvita en Alberdi.



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EL GRAN RESPONSABLE DE QUE NO HAYA GOLES EN EL GIGANTE DE ALBERDI: otra atajada sensacional de Mansilla y 0-0 entre Unión y Belgrano.



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Ya en el complemento, la cosa se emparejó y el conjunto visitante avisó con un remate de Marcelo Estigarribia que encontró la buena respuesta de Thiago Cardozo.

HAY ARQUERO TAMBIÉN EN EL PIRATA: gran tapada de Thiago Cardozo para evitar el gol del Chelo Estigarribia.



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Recién a los 19 minutos, y tras el centro de Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez anotó de cabeza y provocó el estallido de todo el Gigante de Alberdi.

CENTRO DE RIGONI Y GOL DE SÁNCHEZ: la fórmula del gol de Belgrano para el 1-0 ante Unión en el Gigante de Alberdi por los cuartos del #TorneoApertura.



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Finalmente, casi en tiempo cumplido, Ramiro Hernández configuró las cifras finales y le puso la frutilla del postre al encuentro.

¡¡TODO LIQUIDADO EN ALBERDI!! Golazo de Ramiro Hernández para el 2-0 de Belgrano contra Unión para pasar a semi.



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¡CÓRDOBA ES TODA CELESTE! Luego de ganar el clásico ante Talleres en octavos, Belgrano venció a Unión en cuartos y su gente es una fiesta por el pasaje a la semi del #TorneoApertura.



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Después de Bosnia, otra selección confirmó su lista definitiva para el Mundial 2026

Con la victoria, el equipo de Ricardo Zielinski avanzó a la próxima fase, donde se medirá frente al ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.