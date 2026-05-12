Belgrano dejó afuera a Unión de Santa Fe y jugará las semifinales del Torneo Apertura
Luego de su victoria en el clásico, Belgrano se hizo fuerte de local, derrotó a Unión de Santa Fe y accedió a las semifinales de los playoffs en el Torneo Apertura 2026.
Este martes, Belgrano se hizo fuerte de local, derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe y pasó a las semifinales del Torneo Apertura 2026.
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Después de ganarle el clásico a Talleres de Córdoba, el Pirata salió envalentonado y, durante el primer tiempo, hizo figura a Matías Mansilla, arquero del Tatengue.
Ya en el complemento, la cosa se emparejó y el conjunto visitante avisó con un remate de Marcelo Estigarribia que encontró la buena respuesta de Thiago Cardozo.
Recién a los 19 minutos, y tras el centro de Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez anotó de cabeza y provocó el estallido de todo el Gigante de Alberdi.
Finalmente, casi en tiempo cumplido, Ramiro Hernández configuró las cifras finales y le puso la frutilla del postre al encuentro.
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Con la victoria, el equipo de Ricardo Zielinski avanzó a la próxima fase, donde se medirá frente al ganador del duelo entre Argentinos Juniors y Huracán.