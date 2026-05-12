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CON TIEMPO

Después de Bosnia, otra selección confirmó su lista definitiva para el Mundial 2026

Luego de que Bosnia y Herzegovina se adelantara a todos, otra selección anunció hoy la lista definitiva para el Mundial 2026.

EBalmaceda

Luego de que Bosnia y Herzegovina haya tomado la delantera el día de ayer, otra selección que participará en el Mundial 2026 confirmó este martes su lista definitiva de buena fe.

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Mientras varios países presentaron las nóminas parciales, Suecia oficializó a los 26 jugadores que tendrá disponibles en la Copa del Mundo.

Entre los principales nombres citados por el director técnico Graham Potter se encuentran Viktor Gyökeres, delantero estrella de Arsenal, y Alexander Isak, atacante de Liverpool.

Después de llegar a cuartos de final en Rusia 2018, el combinado nórdico faltó a Qatar 2022 y regresará a la máxima cita tras conseguir un lugar en el repechaje de la UEFA.

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Cabe recordar que el elenco escandinavo debutará el 14 de junio ante Túnez por el Grupo F en el que también estarán Países Bajos y Japón.

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