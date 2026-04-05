Suecia en la Copa del Mundo: historia, mejores resultados y cómo llega al Mundial 2026

La Selección de Suecia afrontará en el Mundial 2026 su decimotercera participación en una Copa del Mundo, con el objetivo de volver a posicionarse entre las potencias y alcanzar, al menos, los cuartos de final.

El conjunto escandinavo consiguió su clasificación tras superar a Ucrania (3-1) y Polonia (3-2) en el repechaje europeo. En la fase de grupos integrará el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Los mejores resultados de Suecia en los Mundiales

El punto más alto de su historia llegó en Mundial de Suecia 1958, cuando fue subcampeón como anfitrión tras caer en la final ante Brasil.

Además, logró dos terceros puestos en Mundial de Brasil 1950 y Mundial de Estados Unidos 1994, consolidándose como una selección históricamente competitiva.

En Mundial de Francia 1938 alcanzó el cuarto lugar, mientras que en Mundial de Rusia 2018 llegó hasta los cuartos de final, su mejor actuación en la era moderna.

Participaciones destacadas y antecedentes

En Mundial de Italia 1934 alcanzó los cuartos de final en un formato de eliminación directa, mientras que en Mundial de Alemania 1974 avanzó a la segunda fase de grupos.

Uno de los hitos más recordados se dio en Mundial de Corea-Japón 2002, cuando eliminó a la Selección Argentina en fase de grupos, aunque luego cayó en octavos de final ante Senegal.

También tuvo actuaciones irregulares, como las eliminaciones tempranas en Mundial de México 1970, Mundial de Argentina 1978 e Mundial de Italia 1990.

El desafío en el Mundial 2026

Con una historia rica y resultados destacados a lo largo de las décadas, Suecia buscará en 2026 volver a ser protagonista en la élite del fútbol mundial.

El desafío no será sencillo: compartirá grupo con selecciones de peso como Países Bajos y Japón, además de Túnez, en una zona que promete ser competitiva.

Con antecedentes que incluyen finales, podios y campañas memorables, el conjunto escandinavo intentará escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista.