Repechaje Europeo: Turquía, Suecia y República Checa lograron la clasificación al Mundial 2026

Las selecciones de Turquía, Suecia y República Checa sacaron pasaje para la Copa del Mundo 2026 tras ganar sus respectivas finales del Repechaje de la UEFA.

Los turcos hicieron historia tras imponerse por 1 a 0 como visitantes frente a Kosovo, mientras que los suecos superaron en forma agónico por 3 a 2 a Polonia en un tremendo partidazo.

Los turcos volverán a disputar un Mundial tras cinco ausencias consecutivas. La última vez fue en la Copa del Mundo del 2002, donde tuvo una destacada actuación terminando en el tercer puesto. Ahora dirá presente en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Italia y otro fracaso: cayó por penales ante Bosnia y se quedó sin Mundial 2026

En tanto, Suecia vuelve a jugar la Copa del Mundo tras quedarse afuera en el 2022 y se metió en el Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

En cuanto a la serie que protagonizaron República Checa y Dinamarca, se definió por penales tras empatar 2-2 y fueron los checos quienes se impusieron por 3-1 para volver a una cita mundialista, algo que no hacían desde Alemania 2006. De esta manera, integrará el grupo A de la Copa del Mundo junto a uno de los anfitriones México, Corea del Sur y Sudáfrica.

El tremendo premio que tendrá la Selección de Brasil si gana el Mundial 2026

¡OTRA SELECCIÓN QUE VUELVE A JUGAR UNA COPA DEL MUNDO! República Checa se impuso 3-1 en la tanda de penales ante Dinamarca y vuelve a disputar un Mundial luego de 20 años de espera.



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