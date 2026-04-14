Horror en una escuela en Turquía: un ex alumno abrió fuego contra 16 personas y se quitó la vida

Un ex alumno de 17 años protagonizó un ataque armado este martes en una escuela secundaria del sureste de Turquía, donde hirió a 16 personas antes de quitarse la vida al verse rodeado por la policía, según informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en el Instituto Técnico de Anatolia del distrito de Siverek, en la provincia de anlurfa, cerca de la frontera con Siria. El agresor, identificado como Ömer Ket, ingresó al establecimiento con una escopeta de caza.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior turco, entre los heridos hay diez estudiantes, cuatro docentes, un policía y un trabajador del comedor escolar.

Balance de víctimas

La mayoría de las víctimas fue atendida en el Hospital Estatal de Siverek. Cuatro de ellas -dos docentes y dos alumnos- debieron ser trasladadas a centros de mayor complejidad en la capital provincial, aunque ninguna se encuentra en estado crítico. Siete heridos ya recibieron el alta.

Agentes trabajando en el lugar de los hechos. (Foto: Reuters)

Testigos indicaron que el atacante disparó de manera indiscriminada mientras avanzaba por el interior del edificio, lo que provocó escenas de pánico. Algunos estudiantes intentaron escapar saltando por las ventanas.

"Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos", relató un testigo a un medio local.

Según el gobernador Hasan ldak, la policía logró acorralar al joven dentro del establecimiento e intentó negociar su rendición. Sin embargo, el agresor se negó y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", declaró el funcionario.

El atacante había cursado hasta noveno grado en esa institución y luego continuó sus estudios de manera remota. No registraba antecedentes penales.

Las autoridades investigan los motivos del hecho. De acuerdo con reportes preliminares, el joven habría publicado mensajes amenazantes en redes sociales dirigidos a la cuenta de Instagram del colegio.