Tiroteo a metros del consulado israelí en Turquía: un muerto y dos heridos

Un atacante muerto y dos policías heridos fue la resultante de un tiroteo con la policía que tuvo lugar frente al edificio que alberga el consulado israelí en la ciudad turca de Estambul.

El gobernador provincial Davut Gül informó que ningún diplomático israelí se encuentra actualmente en territorio turco, ya que el consulado lleva cerrado dos años y medio.

Tras señalar la presencia de numerosos comercios en la zona, el gobernador calificó el ataque como "un acto claramente provocador". En tanto, las legaciones diplomáticas israelíes fueron evacuadas "no solo en Turquía sino en toda la región por razones de seguridad" poco después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Según el canal público NTV, los terroristas fueron identificados como Onur Ç., Enes Ç. y Yunus Es, quien murió en la balacera. Los tres estaban armados con rifles de largo alcance, iban vestidos con trajes de camuflaje y llevaban mochilas.

Un tiroteo de 10 minutos

Por otra parte, el ministro del Interior turco, Mustafá Ciftçi, dijo que los atacantes llegaron en auto de la provincia vecina de Izmit (noroeste) y están "vinculados a una organización que instrumentaliza la religión".

El enfrentamiento, que comenzó alrededor de las 12 hora local (6 de nuestro país), duró cerca de 10 minutos. La fiscalía de Estambul abrió una investigación, indicó en X el ministro turco de Justicia, Akin Gürlek.

Secuencia del tiroteo que duró cerca de 10 minutos (NTV).

En diciembre, un enfrentamiento en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, se saldó con nueve muertos, entre ellos tres policías y seis sospechosos fuertemente armados acusados de pertenecer al grupo Estado Islámico (EI).

Las autoridades anunciaron poco después la detención de 125 personas sospechosas de estar afiliadas a los yihadistas del EI.



