Nuevo tiroteo mortal en una escuela de Turquía: alumno de 14 años mató a 9 personas y se quitó la vida

Otro ataque escolar sacude al sur de Turquía. En las últimas horas, un adolescente de 14 años abrió fuego dentro de la Escuela Secundaria Ayser Çalik, en la ciudad de Kahramanmaras, dejando un saldo de 9 muertos y 13 heridos. Entre las víctimas fatales hay un docente y 8 alumnos de quinto grado, de entre 10 y 11 años.

El ataque se produjo en horas de la mañana, cuando el agresor -alumno de octavo grado del mismo establecimiento- ingresó a dos aulas y comenzó a disparar de forma indiscriminada. Tras la masacre, el adolescente se quitó la vida en el lugar.

Familiares de las víctimas se acercaron rápidamente al colegio tras conocer la noticia.

Al conocerse la noticia, el gobernador de la provincia, Mukerrem Unluer, pidió cautela a la población y a los medios de comunicación: "Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva. Se ha impuesto una prohibición de difundir imágenes del caso para proteger la integridad de las familias", señaló el funcionario ante la prensa local.

El hecho generó una alarma extrema en el país, ya que se trata del segundo ataque armado contra una institución educativa en apenas dos días. El martes, otro tiroteo en la ciudad vecina de Sanliurfa había dejado un saldo de 16 personas heridas, lo que puso en la mira la seguridad en las escuelas del sur turco.

Hasta el lugar se desplazaron los ministros de Interior y Educación para supervisar la investigación, mientras que los hospitales de la zona permanecen en alerta para atender a los heridos, algunos de los cuales se encuentran en estado crítico. También acudieron padres de las víctimas, quienes no salen de su conmoción por lo ocurrido.