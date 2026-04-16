Erdogan elogió a Pedro Sánchez por su postura frente al conflicto en Gaza

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, destacó públicamente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su posicionamiento ante la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza.

Durante un discurso ante los parlamentarios de su partido, el AKP, el mandatario turco resaltó la firmeza de la administración de Madrid en un contexto de alta sensibilidad diplomática en Medio Oriente.

Felicitaciones al gobierno de España

En su intervención, el líder turco vinculó la figura de Sánchez con la resistencia internacional frente a las acciones de Tel Aviv.

"Desde aquí felicito sinceramente al presidente del Gobierno de España, Sánchez, quien ha mantenido una postura firme contra el carnicero de Gaza, Netanyahu. Asimismo, felicito al amistoso pueblo español en nombre de mi país y de mi nación", manifestó Erdogan, reforzando la sintonía política entre Ankara y el líder socialista español.

El mandatario aseguró además que Israel no logrará "silenciar a los corazones valientes" que denuncian la crisis humanitaria, reafirmando su compromiso con una retórica crítica hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien ha acusado de crímenes de guerra en reiteradas oportunidades.

Escenario regional y esfuerzos de paz

Más allá de los elogios a España, el presidente de Turquía analizó la situación estratégica global, mencionando los esfuerzos de diálogo entre Irán y Estados Unidos.

Según Erdogan, cualquier avance hacia la estabilidad en la región será posible "a pesar del régimen sionista", al que acusó de intentar socavar los intentos de tregua.

A pesar de la dureza de sus palabras, el jefe de Estado turco concluyó su mensaje con una apelación a la diplomacia multilateral para resolver las hostilidades vigentes.

"Puede que haya desafíos. Pero cuando uno se centra en los beneficios de la paz, muchos de ellos pueden resolverse. Siempre estamos dispuestos a ser la voz de la paz y a liderar los esfuerzos por alcanzarla", sentenció el mandatario ante el Parlamento.