Guerra en Medio Oriente: Hamás pidió a Irán detener ataques contra países del Golfo

Mientras el conflicto en Medio Oriente recrudece, la organización terrorista Hamás instó a Irán a poner fin a los ataques contra los países del Golfo, al tiempo que afirmó el derecho de Teherán a defenderse frente a Israel y Estados Unidos en la guerra que se inició a fines de febrero.

En un comunicado publicado en sus redes, Hamás indicó que "sigue con profunda preocupación" la evolución de un conflicto desencadenado por una "agresión estadounidense-sionista contra la República Islámica de Irán, que viola las normas del derecho internacional y del derecho internacional humanitario y amenaza la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo".

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Por ello, el grupo hizo "un llamamiento a todos los Estados y organizaciones internacionales para que trabajen de inmediato para detenerla" y "expresa su reconocimiento por los esfuerzos realizados por diversos países para prevenir el estallido de la guerra y priorizar el diálogo y la diplomacia".

"Si bien el movimiento afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles, de conformidad con las normas y leyes internacionales, hace un llamamiento a sus hermanos en Irán para que no ataquen a los países vecinos", recalcó la organización, que guarda vínculos con las autoridades iraníes y forma parte del llamado "Eje de la Resistencia contra Israel", liderado por Teherán.

Preocupación por la región

"Al mismo tiempo que afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles(...). El Movimiento exhorta a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos", dice su nota.

Hamás en su mensaje también aseveró estar siguiendo "con profunda preocupación la guerra en curso en la región" y reiteraron su condena "a la agresión estadounidense-sionista" contra Irán, "que viola las normas del derecho internacional, y amenaza la paz y la seguridad en la región y el mundo".

Recompensa por información

Finalmente y según supo la agencia Noticias Argentinas, los grupos armados alineados con Irán en Irak están escalando, ofreciendo 100.000 dólares por información sobre el paradero del personal estadounidense y prometiendo intensificar los ataques contra sus instalaciones.



