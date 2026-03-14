Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos envió más de 50.000 soldados a Irán
Lo confirmaron las autoridades del Pentágono. "Esas fuerzas han establecido el control sobre los dominios aéreo y marítimo y han atacado miles de objetivos iraníes identificados", indicó la secretaria de Prensa del Pentágono, Kingsley Wilson.
Autoridades del Pentágono confirmaron en las últimas horas que Estados Unidos ya envió más de 50.000 efectivos para participar en los ataques contra Irán, junto a las fuerzas de Israel.
Al respecto, la secretaria de Prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, aseveró que "esas fuerzas han establecido el control sobre los dominios aéreo y marítimo y han atacado miles de objetivos iraníes identificados, demostrando un dominio operativo", según una publicación en X del Departamento de Guerra de Estados Unidos.
El Comando Central también informó que alrededor de 6.000 objetivos han sido atacados, con más de 60 buques y 30 embarcaciones colocadoras de minas dañadas o destruidas.
Las armas empleadas en la operación incluyen aviones de combate, aeronaves de guerra electrónica y de reconocimiento, sistemas aéreos no tripulados, plataformas de defensa antimisiles, sistemas de artillería, buques de guerra, equipos antidrones, medios de reabastecimiento en vuelo y aviones de transporte de carga.
Ya son 13 los militares estadounidenses fallecidos
Por otra parte, el organismo confirmó la muerte de los seis tripulantes de un avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, lo que elevó a al menos 13 el número total de militares estadounidenses fallecidos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares conjuntos contra Irán el 28 de febrero.
Asimismo, más de 1.300 civiles fallecieron y se han destruido 9.669 instalaciones civiles en Irán a causa de los ataques, afirmó Amir Saeid Iravani, representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas.