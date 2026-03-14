Alerta máxima: atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak

La embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, fue atacada este sábado lo que marca el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. Un misil impactó dentro del helipuerto de la sede diplomática.

El incidente, confirmado por altos mandos de seguridad iraquíes, ocurrió en una jornada de extrema tensión tras una serie de bombardeos previos contra grupos armados locales.

Mientras las imágenes de las agencias de noticias internacionales registraban la combustión dentro del perímetro oficial del complejo, dos funcionarios citados por la prensa internacional confirmaron que "fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto".

Este incidente se produjo apenas unas horas después de que se registraran ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital, operativos que, según fuentes de seguridad, "dejaron dos muertos".

La situación en la Zona Verde de Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática.

El ataque contra la delegación estadounidense se encadena así con la serie de bombardeos previos, profundizando la crisis de seguridad en territorio iraquí durante las primeras horas de este sábado de 14 de marzo.