Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 14 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
CRECE LA TENSIÓN

Alerta máxima: atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak

Un misil impactó dentro del helipuerto de la sede diplomática ubicada en Bagdad. Evalúan el alcance de los años.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, fue atacada este sábado lo que marca el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. Un misil impactó dentro del helipuerto de la sede diplomática.

El incidente, confirmado por altos mandos de seguridad iraquíes, ocurrió en una jornada de extrema tensión tras una serie de bombardeos previos contra grupos armados locales.

Mientras las imágenes de las agencias de noticias internacionales registraban la combustión dentro del perímetro oficial del complejo, dos funcionarios citados por la prensa internacional confirmaron que "fue un misil el que impactó en un helipuerto situado dentro del recinto".

Este incidente se produjo apenas unas horas después de que se registraran ataques dirigidos contra un influyente grupo armado proiraní en la capital, operativos que, según fuentes de seguridad, "dejaron dos muertos".

La situación en la Zona Verde de Bagdad permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades intentan determinar el alcance de los daños en la sede diplomática.

El ataque contra la delegación estadounidense se encadena así con la serie de bombardeos previos, profundizando la crisis de seguridad en territorio iraquí durante las primeras horas de este sábado de 14 de marzo.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Conflicto en Medio Oriente