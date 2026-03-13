Macron confirmó la muerte de un soldado francés tras el ataque a una base en Irak
El presidente de Francia anunció que el suboficial Arnaud Frion falleció como consecuencia de un bombardeo con drones en la región de Erbil.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que un soldado francés murió tras un ataque a una base en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas galas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015.
"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", advirtió el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Según precisó, la víctima es el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. Al respecto, manifestó que "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".
En ese marco, el jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas". Asimismo, señaló que en el ataque resultaron heridos varios soldados franceses. "Francia está con ellos y sus familias", concluyó.
Cómo fue el ataque
Los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak, cuando fueron sorprendidos por los ataques con drones. En la misma zona había efectivos de otras nacionalidades.
De acuerdo con la información, en las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a Irán.