Macron confirmó la muerte de un soldado francés tras el ataque a una base en Irak

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que un soldado francés murió tras un ataque a una base en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas galas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015.

"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques", advirtió el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d'armes, je veux dire toute l'affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires... — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

Según precisó, la víctima es el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. Al respecto, manifestó que "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil en Irak".

En ese marco, el jefe del Estado francés expresó "todo el cariño y la solidaridad de la Nación" a su familia y sus "hermanos de armas". Asimismo, señaló que en el ataque resultaron heridos varios soldados franceses. "Francia está con ellos y sus familias", concluyó.

Cómo fue el ataque

Los soldados franceses estaban en una base militar donde formaban a fuerzas kurdas de Irak, cuando fueron sorprendidos por los ataques con drones. En la misma zona había efectivos de otras nacionalidades.

De acuerdo con la información, en las proximidades de esa base, situada entre Erbil y Mosul, hay milicias chiitas favorables a Irán.