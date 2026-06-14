Pakistán confirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz

Estados Unidos e Irán alcanzaron este domingo un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente según anunció el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido ALCANZADO. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano", confirmó Sharif en un mensaje publicado en su cuenta en X. Precisó que la ceremonia oficial de firma será el viernes en Suiza.

El anuncio del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (Fuente X).

"Nos gustaría agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán por su compromiso en encontrar una solución diplomática al conflicto. También nos gustaría extender nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos en este esfuerzo de mediación, el gran liderazgo del Estado de Qatar, por su apoyo en alcanzar este acuerdo. También agradecería especialmente al liderazgo visionario del Reino de Arabia Saudita y la República de Turquía por sus inmensas contribuciones en este sentido", agregó el mandatario pakistaní.

Indicó, además, que "con el acuerdo ahora en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana". "Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma", resaltó.

Trump confirmó el acuerdo y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Luego del anuncio realizado por el gobierno de Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó que el entendimiento con Irán "está ahora completo" y anticipó que autorizó "plenamente" la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo", aseveró Donald Trump.

El mandatario estadounidense también confirmó el levantamiento del bloqueo naval que permanecía vigente en la zona desde el inicio de la crisis. "Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!", sostuvo en un mensaje en sus redes.