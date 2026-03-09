Emmanuel Macron anunció una misión militar para reabrir el estrecho de Ormuz: "Está en marcha"

En medio de la creciente tensión por la guerra en Medio Oriente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó el despliegue de una misión militar internacional destinada a restablecer la circulación marítima en el estratégico estrecho de Ormuz, actualmente afectado por el bloqueo iraní.



El mandatario anunció que su país movilizará un importante dispositivo naval con el objetivo de garantizar la libre navegación en una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Por ese corredor marítimo pasa cerca de una quinta parte del petróleo y del gas que se comercializa a nivel mundial.

Una operación militar "defensiva"

Durante una declaración realizada en Chipre, Macron afirmó que la iniciativa internacional ya comenzó a organizarse. "Está en marcha", aseguró, al referirse a la operación destinada a "abrir progresivamente" el paso en el estrecho.

Según explicó, Francia desplegará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y un portaaviones en el Mediterráneo oriental con la intención de reforzar la presencia naval en la región y sumar a otros países europeos a la iniciativa.

El presidente francés subrayó que la misión se desarrolla junto a socios internacionales y remarcó su carácter preventivo. "Preparamos esta misión con nuestros socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial", sostuvo.

El Estrecho de Ormuz.

Garantizar el tránsito de energía

Macron explicó que una de las tareas principales será escoltar embarcaciones comerciales, con el objetivo de asegurar que el transporte de hidrocarburos pueda volver a circular con normalidad por el estrecho.

"Se trata de acompañar distintos tipos de barcos para que el gas y el petróleo puedan transitar nuevamente por Ormuz", indicó.

En paralelo, Francia también aportará dos fragatas adicionales destinadas a reforzar la seguridad marítima en el Mediterráneo oriental y en el Mar Rojo. Estas unidades se integrarán a una coalición internacional actualmente coordinada por Grecia.

El objetivo de la decisión de Francia es garantizar la navegabilidad en el Estrecho de Ormuz.

Objetivo: evitar una escalada regional

El mandatario francés sostuvo que la presencia militar busca sostener una postura estrictamente defensiva en medio de la tensión regional.

"Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional", afirmó.

El anuncio se produce mientras el conflicto en Medio Oriente impacta directamente en los mercados energéticos y en el comercio internacional, debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz como principal corredor para el transporte de hidrocarburos.