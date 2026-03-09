Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles en Irán

Israel bombardeó este lunes centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles en la ciudad de Isfahán, ubicada en el centro de Irán, además de atacar Teherán y el sur del país persa, en una operación "a gran escala" en medio de un recrudecimiento del conflicto de Medio Oriente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en primera instancia, informaron en un comunicado que la embestida impactó en "los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij".

El parte militar detalló que, entre los objetivos alcanzados, figuraron "una instalación de producción de motores de cohetes y varios sitios de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance".

Sumó que "las fuerzas de seguridad interna y Basij constituyen un brazo central en la represión de la población civil iraní", además de que "son responsables del uso de violencia brutal y sistemática contra ésta".

El comunicado, reproducido por medios internacionales, indicó además que los ataques buscaron "profundizar el daño a los sistemas centrales y a los fundamentos del régimen iraní".

El país administrado por Benajmín Netanyahu, en otro parte informativo, precisó que "las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán, Isfahán y el sur de Irán".