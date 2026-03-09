Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 9 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ATAQUE

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles en Irán

Las Fuerzas de Defensa del país administrado por Benjamín Netanyahu informaron que la embestida impactó en Teherán, Isfahán y el sur del país persa, al tiempo que indicó que se trató de una operación "a gran escala".

Israel bombardeó este lunes centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles en la ciudad de Isfahán, ubicada en el centro de Irán, además de atacar Teherán y el sur del país persa, en una operación "a gran escala" en medio de un recrudecimiento del conflicto de Medio Oriente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en primera instancia, informaron en un comunicado que la embestida impactó en "los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij". 

Todas las noticias de Crónica HD, EN VIVO 


El parte militar detalló que, entre los objetivos alcanzados, figuraron "una instalación de producción de motores de cohetes y varios sitios de lanzamiento de misiles balísticos de largo alcance". 

Sumó que "las fuerzas de seguridad interna y Basij constituyen un brazo central en la represión de la población civil iraní", además de que "son responsables del uso de violencia brutal y sistemática contra ésta".

El comunicado, reproducido por medios internacionales, indicó además que los ataques buscaron "profundizar el daño a los sistemas centrales y a los fundamentos del régimen iraní".

El país administrado por Benajmín Netanyahu, en otro parte informativo, precisó que "las Fuerzas de Defensa de Israel acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra las infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán, Isfahán y el sur de Irán".

Esta nota habla de:
1
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"
Noticias

Se lanzó oficialmente la canción del Mundial 2026: Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi presentan "Somos Más"

Últimas noticias de Israel